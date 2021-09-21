"Зависший" над Москвой циклон продолжит поливать столицу дождем

Днем воздух прогреется максимум до +9 градусов, а в ночные часы - около нуля. Это на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Содержание кислорода в воздухе - в норме. Прохладная и влажная погода может спровоцировать обострение хронических заболеваний суставов, бронхов и легких.

Кстати, самая теплая погода 21 сентября была в 1937 году - тогда воздух прогрелся до +26,9 градуса. А в 1881 году на термометрах в этот день было -4,5 градуса.