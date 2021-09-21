Михаил Дегтярев избран губернатором Хабаровского края

Во вторник избирательная комиссия Хабаровского края огласила окончательные итоги выборов главы региона. Губернатором стал Михаил Дегтярев, за которого отдали свои голоса 237 818 избирателей, или 56,81 процента от всех пришедших на участки.

Как сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края, "протокол был утвержден единогласно". Выборы признали состоявшимися. В течение дня Михаил Дегтярев будет извещен о принятом решении. А от него ждут заявление об отсутствии ограничений для вступления в должность.

"После этого мы соберемся еще раз, чтобы зарегистрировать избранного губернатора Хабаровского края", - приводятся в сообщении слова главы крайизбиркома Дениса Кузьменко.

В ближайшее время состоится инаугурация. Только после принесения присяги губернатора можно считать вступившим в должность.

Напомним, что Михаил Дегтярев исполнял обязанности губернатора Хабаровского края с июля прошлого года.