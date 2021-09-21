Морпехи ТОФ отразили атаку "врага" с моря

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота отразили нападение "врага" с моря во время тактического учения. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников.

Тренировка прошла на полигоне Клерк в Приморье. По легенде учений, "враг" высадился на берег и захватил плацдарм, чтобы потом прорваться вглубь обороняющихся войск. Защищавшие побережье пехотинцы еще на подходах с моря открыли огонь прямой наводкой из танков и артиллерийских установок по "вражеским" кораблям. Прорвавшихся диверсантов встретил передовой взвод боевого охранения.

"Путем маневрирования он вывел "неприятеля" на заранее подготовленные огневые рубежи для уничтожения", - добавил Колесников.

В тренировках были задействованы 800 военнослужащих и почти двести единиц техники, в том числе модернизированные танки Т-80БВ, БМП-3, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Нона-С".