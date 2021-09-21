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21.09.2021 10:03
Рубрика: Происшествия

На Хабаровский край и Сахалин обрушатся ливни

Текст: Ольга Коваль

Сильные дожди и ветер ожидаются 22 сентября в Сахалинской области и Хабаровском крае.

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Как уточнили в пресс-службе сахалинского главка МЧС, непогода затронет Томаринский, Долинский, Холмский, Невельский, Анивский и Корсаковский районы, а также Южно-Сахалинск. Всю среду там будут идти дожди, местами - очень сильные. Обильные осадки могут вызвать разлив рек, возможен выход воды на пойму и подтопление низменных территорий.

В Хабаровском крае под ударом стихии окажутся южные и центральные районы: имени Лазо, Бикинский, Вяземский, Советско-Гаванский и Ванинский. Сильные ливни там будут сопровождаться порывистым ветром до 20 метров в секунду.

"Выпавшие обильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придомовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, подъему воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытием грунтовых покрытий на местных дорогах", - сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

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