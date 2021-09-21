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21.09.2021 04:37
Рубрика: Происшествия

На хабаровского экс-чиновника завели дело из-за неработающих видеокамер

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника городского управления дорог и внешнего благоустройства. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Факт нарушения вскрылся во время прокурорской проверки. По данным ведомства, в 2018 году в рамках нацпроекта управление дорог заключило договор с организацией, которая за 54 миллиона рублей должна была оснастить перекрестки и опасные участки улиц системами видеофиксации нарушений ПДД. Как выяснили правоохранители, оборудование было установлено и введено в эксплуатацию, однако 12 видеокомплексов оказались неработающими.

"Несмотря на это, ответственным должностным лицом управления дорог и внешнего благоустройства видеооборудование было принято и оплачено как исправное, претензий к его работе не высказывалось", - говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Его расследование надзорный орган взял под контроль.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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