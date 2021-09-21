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21.09.2021 05:22
Рубрика: Происшествия

На Сахалине задержали браконьеров за добычу креветок на 1,2 миллиона

Текст: Ольга Журман

Пятеро участников организованной группы, незаконно добывавших травяного чилима, задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области при поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии, сообщается на сайте УМВД Сахалинской области.

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Злоумышленники промышляли в акватории Татарского пролива вблизи села Поречье Углегорского района. Нескольких членов группы задержали прямо на промысле и доставили на берег.

Удалось выяснить, что пока одни в море расставляли ловушки и добывали деликатес, девушка и еще один член группы сбывали чилима на рынках в Углегорске и Южно-Сахалинске. Чистили и варили чилимов всего в нескольких метрах от места добычи - в арендованной хозпостройке.

Нелегально выловленные водные биологические ресурсы изъяты. Общий ущерб, причиненный государству, составил 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Справка "РГ"

Травяной чилим - один из наиболее крупных видов креветок, обитающий на мелководье Тихого океана - от Сахалина до Японии. Его длина достигает 18 сантиметров. Является ценным промысловым видом, в настоящее время находится под охраной.

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