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21.09.2021 10:31

"Ростелеком" запустил онлайн-проект для студентов Дальнего Востока

"Ростелеком" запустил онлайн-проект "Цифровое образование" для студентов 16 крупнейших вузов Дальнего Востока России. Он создан, чтобы познакомить будущих специалистов с возможностями цифровой экономики, научить в них ориентироваться и пользоваться технологиями, которые они предлагают.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Эксперты "Ростелекома" с сентября по декабрь этого года проведут онлайн-занятия для участников из числа вузов-партнеров проекта в специально разработанном мобильном приложении "Цифра РТК". По завершении программы участники получат соответствующий сертификат от национального цифрового провайдера.

Программа обучения состоит из 11 треков, каждый из которых включает в себя лекцию и дистанционный курс. Темы, которые сотрудники компании выбрали для проведения лекций, связаны с основными направлениями цифровой экономики: "Цифровое лидерство", "Кибербезопасность", "Виртуальная реальность", "Квантовые технологии" и другие инновационные тренды последних лет. Для удобства студентов, обучающихся в разное время, темы будут разбираться по нескольку раз, чтобы охватить всех слушателей. Лекции также будут доступны в записи в приложении и на официальном YouTube-канале проекта. Каждый участник сможет заработать баллы в приложении за активность во время прохождения курса. Лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном мероприятии программы - "Нехакатоне". Победители получат приглашение на стажировку от "Ростелекома" и ценные призы.

"Наш проект позволит молодому поколению приобрести или укрепить знания в области IT-технологий, гораздо увереннее чувствовать себя в цифровом мире, проявить себя. Сейчас наличие у выпускника представлений о сферах Big Data, интернета вещей или Agile добавляет ему ценности как специалисту. В ближайшее десятилетие о качестве потенциального работника будет говорить его skillfolio - цифровой профиль навыков и талантов. Участие в проекте "Цифровое образование" студенты могут рассматривать как первый шаг на пути создания такого цифрового портфолио. Уверен, что главным результатом для слушателей курса станет не сертификат, а изменение мышления и взглядов на будущее", - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Андрей Карташов.

"Цифровая эпоха предъявляет повышенные требования к специалистам в любой области. Если раньше таковым было знание одного или нескольких иностранных языков, то теперь необходимо понимать, как устроены цифровые сервисы, по каким принципам работают нейросети и что такое "большие данные". Причем знать это нужно уже давно не только программистам, но и филологам, историкам, экономистам, политологам, не говоря уже об инженерах. ДВФУ идет в ногу со временем и приветствует инициативу своего давнего стратегического партнера - компании "Ростелеком" в реализации проекта "Цифровое образование"", - отметил заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов.

"Университеты постепенно адаптируются к новым цифровым условиям, осваивают смешанные модели обучения, и подобные совместные проекты будут содействовать перестройке деятельности вузов с целью увеличения масштаба использования IT-технологий. Во ВГУЭС используют любые возможности, чтобы улучшать качество образовательных программ, которые становится все более технологичными. Мы рассматриваем совместный проект с "Ростелекомом" как одну из задач цифровой трансформации ВГУЭС. Это возможность расширить опыт студентов университета и приблизить образовательные программы к потребностям рынка труда", - рассказал проректор по цифровому развитию ВГУЭС Владимир Крюков.

Пилотный курс "Цифрового образования" был запущен в Ростове-на-Дону в сентябре 2020 года при поддержке правительства Ростовской области и вызвал большой интерес у вузов других регионов. В 2021 году онлайн-курс проходит уже второй раз. Он охватит регионы Дальневосточного федерального округа, а также ЮФО и СКФО.

Для того, чтобы принять участие в обучении, студентам необходимо скачать приложение "Цифра РТК" и пройти короткую процедуру регистрации. Ознакомиться с правилами участия и расписанием занятий можно в официальном приложении курса.

Скачать приложение "ЦифраРТК":

•в AppStore: https://apps.apple.com/ru/app/цифра-ртк/id1529229827

•в PlayMarket: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cifra.rtk

Материал подготовлен ПАО "Ростелеком"

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