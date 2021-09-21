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21.09.2021 03:47
Рубрика: Происшествия

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9

Текст: Ольга Коваль

Утром 21 сентября в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами сейсмологи зарегистрировали землетрясение. Магнитуду оценили в 5,9, передает "Интерфакс", ссылаясь на информацию сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

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Эпицентр сейсмособытия находился в 86 километрах к юго-востоку от острова Симушир, на глубине 59 километров.

Отголоски землетрясения ощутили жители поселка Горные Ключи, расположенного на Итурупе. Во время подземных толчков никто не пострадал. Тревогу цунами не объявляли.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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