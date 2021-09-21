У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9

Утром 21 сентября в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами сейсмологи зарегистрировали землетрясение. Магнитуду оценили в 5,9, передает "Интерфакс", ссылаясь на информацию сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился в 86 километрах к юго-востоку от острова Симушир, на глубине 59 километров.

Отголоски землетрясения ощутили жители поселка Горные Ключи, расположенного на Итурупе. Во время подземных толчков никто не пострадал. Тревогу цунами не объявляли.