В Якутии восемь школ перешли на "дистанционку" из-за COVID-19

В Чурапчинском районе Якутии восемь из 25 школ перешли на дистанционный формат обучения. Это связано с участившимися случаями заболевания школьников и педагогов коронавирусом.

По словам начальника управления образования Юрия Посельского, 19 учреждений дошкольного образования и группы дошкольников продолжат заниматься в очной форме.

- В целях профилактики заболевания COVID-19 и ОРВИ просим родителей проконтролировать нахождение ребенка в многолюдных общественных местах, - сказал Юрий Посельский.

На сегодняшний день прививку от коронавируса получило 62 процента населения района.

Как сообщил главный врач ЦУБ Артем Ксенофонтов, для формирования коллективного иммунитета требуется вакцинировать еще 20 процентов. В лидерах по вакцинации - села Сылан, Мындагай, Чурапча.