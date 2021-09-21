В Приморье обокрали гидропост для наблюдения за паводками

Находящийся в Приморье автоматизированный гидрологический комплекс для наблюдений за уровнем воды, осадками и состоянием водоема обворован. Об этом сообщил Примгидромет на своей страничке в Instagram.

Объект, расположенный на реке Наумовка рядом с селом Новопокровка в Красноармейском районе, никем не охраняется, и неладное специалисты заподозрили только тогда, когда данные с гидропоста перестали поступать в Гидрометцентр. Кража произошла, предположительно, 15 сентября.

Специалисты Примгидромета сразу же выехали на место. Там они обнаружили, что украдено все контрольно-измерительное оборудование. Остались только столб и пустой бокс. Заявление о краже подано в полицию.

Сейчас Примгидромет вынужден прекратить гидрологическое наблюдение на этом участке. А как раз на ближайшие три дня в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей.