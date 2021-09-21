Проект "Эффективный регион" реализуют в муниципалитетах Чувашии

Реализуемый в Чувашии проект "Эффективный регион" распространят на муниципалитеты. Об этом рассказал заместитель председателя правительства республики - министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Регион присоединился к проекту в этом году. Он нацелен на оптимизацию и улучшение процессов в различных сферах административно-управленческой деятельности органов власти, снижение времени и стоимости предоставления государственных услуг с использованием методов и инструментов бережливого производства.

На данный момент в органах исполнительной власти и муниципалитетах реализуется 105 проектов, созданы рабочие группы, которые анализируют и выявляют недостатки. Среди ключевых задач - сокращение времени процессов, используемых ресурсов, повышение удовлетворенности получателей услуг. Специалисты должны быть обучены методам бережливого производства.

- Республика уже более полугода занимается внедрением бережливых технологий. Видим хорошие примеры результатов этой работы. Один из проектов минэкономразвития Чувашии - оптимизация взаимодействия органов исполнительной власти при формировании республиканской адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период. Ее согласование занимало 73 дня, после оптимизации срок рассмотрения сократится до 17 дней. В МФЦ за счет внедрения экстерриториального приема станет возможным получение социальных услуг через любой офис МФЦ в течение 2 часов 23 минут. Сейчас на это уходит 47 часов 30 минут и только по месту жительства, - отметил Краснов.

Кроме того, запланирована оптимизация процесса контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг с 77 до 22 дней. Сроки выдачи займов Фондом развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашии может сократиться с 331 до 106 дней. 18 месяцев, за счет внедрения бережливых технологий, будет занимать процедуры от подачи заявки и до получения разрешения на строительство.

В стартовавшей второй волне программы "Эффективный регион" принимают участие и муниципалитеты. В планах создание центра компетенций, на который будут возложены задачи по повышению уровня компетенции в развитии проектного управления в государственном секторе экономики, оказанию методической поддержки по внедрению механизмов бережливого управления.

Кроме того, вице-премьер предложил создать рабочую группу по реализации проекта под председательством главы Чувашии, в которую войдут представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

- Самая главная задача - научить, дать методики, чтобы ими могли пользоваться каждое министерство и муниципалитет для постоянного совершенствования. Специалисты "Росатома" работают с нами ещё полгода. Нам нужно взять максимум, чтобы проект стал привычным инструментом для постоянного использования. Правительство республики видит своей целью заботу о гражданах, создание условий для системного повышения качества жизни населения, развития предпринимательской активности, предоставления качественных услуг, повышения эффективности управленческих процессов с минимальными затратами времени и ресурсов. Для этого мы постоянно совершенствуем систему государственного управления, - подчеркнул вице-премьер.

Олег Николаев отметил, что масштабирование этого направления позволит существенно сэкономить финансовые средства, что в итоге повлияет на уровень заработной платы в регионе.