Семерых пострадавших при стрельбе в Перми отправят в Москву

Семерых пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете отправят на лечение в Москву во вторник, 21 сентября. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

Фальков выразил надежду, что восстановление пострадавших пройдет быстро и они скоро вернутся домой.

Глава Минздрава Пермского края Анастасия Крутень отметила в Instagram, что остальные пострадавшие продолжат лечение в Перми. По ее словам, все 19 госпитализированных живы.

В понедельник, 20 сентября, студент-первокурсник устроил стрельбу, при этом пострадали 28 человек и шестеро погибли. По данному факту ведется расследование.