В Башкирии бизнес стал реже жаловаться на надзорные органы

Чем меньше проверок и штрафов, тем лучше и соответственно ниже индекс административного давления на бизнес. По итогам 2020 года Башкортостан впервые вошел в десятку регионов-лидеров с самыми низкими индексами, заняв в федеральном рейтинге девятое место. Годом ранее регион был на 11-м, а в 2019 году занимал лишь 38-ю позицию.

Предприниматели действительно стали значительно реже жаловаться на излишнее внимание контрольно-надзорных органов. В 2020 году такие обращения составили лишь пять процентов от общего числа заявлений, поступивших уполномоченному по защите прав предпринимателей в РБ, тогда как годом ранее их было более 10 процентов. Понятно, что сокращение жалоб в прошлом году связано прежде всего с введением моратория на проведение плановых проверок бизнеса, а также с организацией внеплановых - только по конкретным основаниям. Однако изменения в федеральном законодательстве, вступившие в силу с июля 2021 года (N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ"), также требуют от ведомств больше внимания уделять предупреждению и профилактике нарушений и меньше выписывать штрафы.

Как отметил руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене РФ Антон Свириденко, рейтинг административного давления рассчитывается по данным восьми федеральных надзорных служб, на которые приходится более 60 процентов всех проверок и штрафов, наложенных на бизнес: Роспотребнадзора, Россельхознадзора, МЧС, Роструда, Ространснадзора и Росздравнадзора, а также Росприроднадзора и Ростехнадзора. Исследуются данные по всем субъектам страны. Учитываются такие показатели, как доля предупреждений от общего числа наказания, процент подвергнутых надзору предпринимателей, а также объемы и количество назначенных штрафов.

В Башкирии по итогам 2020 года индекс административного давления мог бы быть еще не ниже, говорят эксперты.

- Самые худшие показатели в регионе у Росздравнадзора - 3,8, Ростехнадзора - 3,9, а аутсайдером стал Росприроднадзор с показателем 6,0. Если бы рейтинг у этих органов был выше, Башкортостан точно вошел бы в первую тройку по индексу административного давления. Хотя место в рейтинге - это не самоцель, важнее работа по улучшению условий ведения бизнеса, - отметил бизнес-омбудсмен Башкирии Флюр Асадуллин.

Руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов объяснил достаточно высокий индекс своего ведомства тем, что для анализа предоставлены некорректные данные. Также он отметил: рейтинг не учитывает некоторые существенные моменты. Во-первых, вынесенные нарушителям предупреждения, а во-вторых, обязанность надзорных органов реагировать на все обращения граждан и проводить соответствующие проверки. Также он подчеркнул: ничего нет важнее экологического благополучия населения, пообещав, однако, что управление продолжит работу по улучшению показателей.

В то же время представители снижающих давление контрольно-надзорных органов подчеркнули, что не всегда получают обратную реакцию от бизнеса. Так, региональная Гострудинспекция в 2020 году сократила количество проведенных проверок на 65 процентов, а суммы вынесенных штрафов - на 40 процентов по сравнению с 2019 годом. Но снизить число внеплановых проверок не удается из-за того, что проводятся они по обращениям граждан о нарушении их трудовых прав. Число таких жалоб ежегодно растет в среднем на 10 процентов.

- Гострудинспекция предпринимает конкретные шаги навстречу бизнесу, но необходима ответная реакция предпринимателей, - заметила замруководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова. - На практике мы пока не наблюдем положительного эффекта: по итогам 2020 года Башкирия занимала лидирующую позицию в ПФО по сумме задолженности по зарплате - 730 миллионов рублей. Также растет производственный травматизм: ежегодно теряем 200 человек трудоспособного возраста, а за полгода 2021 года - уже 155 человек. При этом работодатели зачастую не оформляют трудовые отношения с работниками.

Несмотря на это, органы контроля и надзора продолжают действовать в соответствии с новыми трендами, а власти региона - системно заниматься улучшением деловой.

- Одно из самых важных и актуальных для предпринимателей - оптимизация контрольно-надзорной деятельности. Мы обеспечили 100-процентное достижение целевых показателей по контрольно-надзорной деятельности в Башкирии, а также смогли реализовать механизм "регуляторной гильотины" на региональном и муниципальном уровне: выявили около трех тысяч нормативных требований к бизнесу, которые можно оптимизировать, и работаем в этом направлении дальше. Продолжаем создавать комфортные условия для ведения бизнеса. И видим результаты: в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ Башкирия заняла пятое место, - подчеркнул премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

По словам уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, административное давление по-прежнему остается одной из ключевых проблем бизнеса наряду с высокими налогами и дорогими кредитами, а рейтингование регионов и контрольно-надзорных органов дает возможность объективно оценить качество их работы. Также он отметил, что в ближайшем будущем индекс станет частью рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, который формирует Агентство стратегических инициатив. Как известно, позиция в рейтинге АСИ является ключевым показателем успешности работы губернаторов.

- Один из выводов: сокращение в разы количества проверок не привело к ухудшению ситуации. Пожаров, отравлений и других опасных инцидентов больше не стало, хотя число проверок сократилось вдвое. Это значит, что прежде была избыточная контрольно-надзорная деятельность, - заявил Борис Титов. .

Кстати

В 2020 году уполномоченному по правам предпринимателей Башкирии поступило 792 обращения предпринимателей (без учета вопросов, связанных с коронавирусом). Это в два раза больше, чем в 2019 году. Большая часть обращений были связаны со сферой земельно-имущественных отношений, судебно-правовыми вопросами и госзакупками, в том числе неоплатой выполненных работ по контрактам.