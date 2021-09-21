В Башкирии подвели предварительные итоги выборов

Жители республики стали активными участниками выборов депутатов Госдумы РФ. В регионе проголосовали 72,79 процента избирателей. Таковы предварительные данные, представленные центризбиркомом Башкирии после завершения обработки 100 процентов протоколов.

Как отметила на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель центризбиркома республики Илона Макаренко, в итоге на выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ больше всего голосов жители республики отдали за политические партии: "Единая Россия" - 66,6 процента, КПРФ - 14,7 процента и ЛДПР - 8,6 процента.

Партия "Новые люди" получила 2,79 процента голосов, "Справедливая Россия-За правду" - 2,62 процента, а "Партия пенсионеров" - 1,02 процента. За остальные политические партии проголосовали менее одного процента избирателей.

Кроме того, в трех избирательных округах Башкирии выбирали депутатов регионального госсобрания. На данный момент известно, что одним из них стала семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина. За нее проголосовали в Краснохолмском избирательном округе 48,64 процента избирателей.