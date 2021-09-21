В Башкирии завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

18-летний житель Туймазов подозревается в размещении фотографии нациста на сайте "Бессмертный полк онлайн".

Как сообщили в региональном СК, уголовное дело в отношении юноши возбуждено по статье "Реабилитация нацизма". По версии следствия, молодой человек разместил через портал "Банк Памяти" заявку на опубликование в День Победы в Великой Отечественной войне на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографии германского фельдмаршала Пауля Людвига Эвальда фон Клейста, который был осужден Верховным судом СССР как нацистский преступник.

Следователи уверены: действия подозреваемого были направлены на формирование в обществе пренебрежительного отношения ко дню воинской славы России и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны.

Уточняется, что выявили преступление оперативники регионального управления ФСБ России.