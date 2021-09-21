В Чувашии за 5 лет обеспечат жильем 1,3 тысячи детей-сирот

В течение ближайших пяти лет жильем будут обеспечены до 1,3 тысячи детей-сирот и 480 многодетных семей. Такие планы обозначены в стратегии развития Ипотечной корпорации Чувашии до 2026 года.

Как заявил глава республики Олег Николаев, стратегия государственного застройщика разработана с учетом национального проекта "Жилье и комфортная среда", индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии, а также Стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года.

- В ближайшие пять лет Ипотечной корпорацией Чувашской Республики планируется ввести в эксплуатацию не менее 150 тысяч квадратных метров жилья, в том числе социального до 50 тысяч квадратных метров в Чебоксарах, Новочебоксарске, а также районах Чувашии, - пояснил Николаев.

Он добавил, что реализация этого плана позволит обеспечить потребность в жилье для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также многодетных семей. По состоянию на 2021 год, в обеспечении жильем нуждается 1375 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 483 многодетных семьи.

Для выполнения стратегии, отметил Николаев, дома будут возводиться по всей республике, включая районы, которые не представляют финансового интереса для коммерческих строительных компаний.

С 2021 по 2026 года планируется реализовать минимум семь проектов по строительству жилых комплексов и многоквартирных домов. Их предполагаемая общая стоимость достигает 6,5 миллиарда рублей. При этом собственный капитал корпорации может увеличиться вдвое - с 0,6 миллиарда рублей до 1,2 миллиарда рублей.

Так, по данным минстроя ЧР, на данный момент ипотечная корпорация возводит в Чебоксарах ЖК "Южная звезда", где предусмотрено до 100 квартир для детей-сирот и до 14 квартир для многодетных семей.

Напомним, в 2021 году отдельным указом главы Чувашии жилье будет предоставлено девяти семьям, в которых имеются восемь и более детей. На эти цели из бюджета республики выделено 43,5 миллиона рублей.

Ипотечная корпорация была создана правительством Чувашии в 2002 году для развития системы жилищного кредитования и обеспечения населения доступным жильем. За время работы организация ввела в эксплуатацию 200 тысяч кв.метров жилья эконом-класса в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Шумерле, включая 48 тысяч кв. метров социального жилья.