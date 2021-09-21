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21.09.2021 22:29
Рубрика: Экономика

В Казани начался Международный форум Kazan Digital Week

Текст: Ольга Кондрева (Казань)
Фото: Александр Эшкинин/РГ Фото: Александр Эшкинин/РГ
Фото: Александр Эшкинин/РГ

В столице Татарстана открылся Международный форум Kazan Digital Week, рассчитанный не только на разработчиков, но и пользователей цифровых интеллектуальных технологий.

В этом году он пройдет в онлайн и оффлайн форматах. При этом почти половина из 10 тысяч участников примут личное участие в работе секций, круглых столов и дискуссиях, которые в течение трех дней - до 24 сентября -состоятся на площадках Международного выставочного центра "Казань -Экспо".

Шадаев: Необходимо устранять барьеры для развития цифровых экосистем

- Цифровая трансформация заявлена президентом России как одна из четырех целей национального развития, - напомнил на церемонии открытия Kazan Digital Week министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. - Сейчас "цифра" должна в большем объеме внедряться в жизнь, во все отрасли, включая здравоохранение, образование, промышленность и сельское хозяйства. Очень важно, чтобы цифровая трансформация не осталась только на бумаге.

По словам президента РТ Рустама Минниханова, цифровизация - важная тенденция современного мира и Kazan Digital Week является отличной площадкой, где можно обменяться опытом, а также узнать о последних IТ-разработках.

А их, как показала открывшаяся на "Казань-Эспо" выставка - множество. Уже сегодня многие из них успешно применяются не только в промышленности, но и в банковской сфере, образовании и здравоохранении.

Также в рамках форума состоится III Отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills DigitalSkills 2021, направленный на реализацию федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской федерации". Он проходит в очном формате по 35 компетенциям, в том числе по так называемым FutureSkills - компетенциям будущего. В Чемпионате участвуют более 500 конкурсантов и экспертов, в их числе обучающиеся по программам среднего профессионального и высшего образования, сотрудники компаний в сфере IT и цифровых технологий в возрасте 16-35 лет по основным компетенциям и 16-49 лет по компетенциям FutureSkills.

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