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21.09.2021 17:14
Рубрика: Власть

В Пензенской области утвердили итоги выборов губернатора

Текст: Андрей Куликов
Фото: Максим Буданов/ТАСС Фото: Максим Буданов/ТАСС
Фото: Максим Буданов/ТАСС

В Пензенской области подвели итоги досрочных выборов губернатора. Во вторник на заседании областной избирательной комиссии Олегу Мельниченко вручили удостоверение об избрании его главой региона.

В Удмуртии подвели окончательные итоги выборов

По официальным данным, Мельниченко победил на выборах, набрав 72,38 процента голосов избирателей. Как сообщает областное правительство, члены избиркома подписали протокол о результатах досрочных выборов, которые признаны состоявшимися.

Победитель поблагодарил избирателей за поддержку.

- Это огромный кредит оказанного мне доверия, его нужно отрабатывать добрыми делами и активной работой на благо жителей нашего региона, - заявил Олег Мельниченко.

Официальное вступление губернатора в должность должно состояться 28 сентября.

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