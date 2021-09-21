В Пензенской области утвердили итоги выборов губернатора

В Пензенской области подвели итоги досрочных выборов губернатора. Во вторник на заседании областной избирательной комиссии Олегу Мельниченко вручили удостоверение об избрании его главой региона.

По официальным данным, Мельниченко победил на выборах, набрав 72,38 процента голосов избирателей. Как сообщает областное правительство, члены избиркома подписали протокол о результатах досрочных выборов, которые признаны состоявшимися.

Победитель поблагодарил избирателей за поддержку.

- Это огромный кредит оказанного мне доверия, его нужно отрабатывать добрыми делами и активной работой на благо жителей нашего региона, - заявил Олег Мельниченко.

Официальное вступление губернатора в должность должно состояться 28 сентября.