В Саратовской области открылась детская школа искусств

В Саратовской области после капитального ремонта, проведенного по национальному проекту "Культура", открылась детская школа искусств в поселке Татищево. Творческие занятия начались в художественно-хореографическом отделении.

Сейчас в школе занимается 376 детей, и она пользуется большой популярностью у местных жителей.

- Искусство хореографии всегда прельщало ребят всех возрастов. Танцы придают заряд бодрости, формируют осанку, способствуют укреплению здоровья детей. Теперь в нашей школе созданы все условия для полноценных занятий, - говорит директор школы искусств Елена Васильева.

В школе искусств была выполнена перепланировка учебных площадей и фойе, благодаря этому появились учебные классы, соответствующие нормативам для занятий живописью и хореографией. Хореографический зал теперь оснащен современной звуковой аппаратурой, удобными станками для занятий танцами, настелен паркет.

Кроме того, было установлено новое сантехническое оборудование, бойлер для нагрева воды. Полностью заменена электропроводка. Также здание школы приведено в соответствие новым требованиям пожарной и антитеррористической безопасности.

Всего на капитальный ремонт было потрачено более 6 миллионов 197 тысяч рублей.

В дальнейшем учебное заведение собирается продолжить участие в нацпроекте. Подготовлена проектно-сметная документация на другие здания детской школы искусств в Татищево и селе Вязовка.

А в селе Генеральском после капитального ремонта недавно открылся Дом культуры, который в этом году отмечает 50-летний юбилей. Строители сохранили лепнину на здании, которая придает ему особую изюминку. Рядом с Домом культуры также появилась летняя эстрада. В областном министерстве культуры пообещали, что теперь здесь будет проводиться один из региональных фестивалей или конкурсов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, еще по нацпроекту в Саратовской области в этом году проводится ремонт домов культуры в селах Синенькие, Нижняя Банновка и Теликовка, а также детской школы искусств № 8 Саратова.

В ДК "Покровский" в городе Энгельсе был открыт виртуальный концертный зал. Проводится техническое переоснащение и модернизация кинозала в Екатериновском Дворце культуры. А для Вольского краеведческого музея создается мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности.

Также по нацпроекту оказывается государственная поддержка 23 лучшим сельским учреждениям культуры, а сотрудники этой сферы получают дополнительную выплату.

Как рассказали в областном министерстве культуры, на средства, сэкономленные во время торгов, смогут отремонтировать еще два сельских дома культуры.

- Благодаря нацпроекту даже в самых отдаленных районах области появились современные учреждения культуры с новым оборудованием, мебелью, специализированной аппаратурой, - отметила исполняющая обязанности министра культуры региона Татьяна Астафьева.