В Саратовской области открылась детская школа искусств

Новости

Четверо пострадавших при стрельбе в Перми находятся на ИВЛ 14:48
Парку на юге столицы присвоено имя Юрия Лужкова 14:46
МЭР ожидает в 2024 году цену нефти в 55,7 долларов за баррель 14:40
Мишустин: По итогам года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2 процента 14:39
Крымские татары сочли неадекватной оценку Турцией выборов на полуосторове 14:36
Лавров на встрече с послами стран ЕС подчеркнул необходимость выполнения Киевом "Минска-2" 14:27
Почти тысяча ветеранов получат президентскую выплату в 50 тысяч в Подмосковье 14:23
Вучич потребовал отвода от границ Сербии косовского спецназа 14:18
Доля квартир с отделкой в новостройках Москвы впервые превысила 80% 13:57
Петр Бирюков: Коммунальная техника готова к работе в осенне-зимний период 13:42
Путин по видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий 13:21
На Госуслугах зарегистрировались более 85 млн верифицированных пользователей 13:07
"Дюна" возглавила российский прокат 13:06
Главгосэкспертиза рассмотрела проекты этапов строительства трассы М-12 13:02
Спецборт МЧС с ранеными из Перми приземлился во Внуково 12:56
Экспорт российского ПО за прошлый год составил более 5 млрд долларов 12:46
Латвийские военные попросили жителей о помощи в поиске потерявшегося дрона 12:46
Второй бывший муж подал в суд на певицу Полину Гагарину 12:40
Названы самые популярные направления для путешествий по России осенью 12:34
Умер итальянский актер и радикальный музыкант Сильвано Буссотти 12:30
В Австрии снимут ограничения на новый лыжный сезон 12:26
Путин объявил благодарность за создание Музея археологии Чудова монастыря 12:15
Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту девять километров 12:14
Актер из "Смертельного оружия 3" Энтони Джонсон найден мертвым 12:11
Мишустин: В России появится институт IT-омбудсмена 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 13:44
Рубрика: Общество

В Саратовской области открылась детская школа искусств

В Саратовской области после капитального ремонта, проведенного по национальному проекту "Культура", открылась детская школа искусств в поселке Татищево. Творческие занятия начались в художественно-хореографическом отделении.
Фото: пресс-служба министерства культуры Саратовской области Фото: пресс-служба министерства культуры Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства культуры Саратовской области

Сейчас в школе занимается 376 детей, и она пользуется большой популярностью у местных жителей.

Фото: пресс-служба министерства труда и соцзащиты Саратовской области
В Саратовской области по нацпроекту открыто 20 сенсорных комнат

- Искусство хореографии всегда прельщало ребят всех возрастов. Танцы придают заряд бодрости, формируют осанку, способствуют укреплению здоровья детей. Теперь в нашей школе созданы все условия для полноценных занятий, - говорит директор школы искусств Елена Васильева.

В школе искусств была выполнена перепланировка учебных площадей и фойе, благодаря этому появились учебные классы, соответствующие нормативам для занятий живописью и хореографией. Хореографический зал теперь оснащен современной звуковой аппаратурой, удобными станками для занятий танцами, настелен паркет.

Кроме того, было установлено новое сантехническое оборудование, бойлер для нагрева воды. Полностью заменена электропроводка. Также здание школы приведено в соответствие новым требованиям пожарной и антитеррористической безопасности.

Всего на капитальный ремонт было потрачено более 6 миллионов 197 тысяч рублей.

В дальнейшем учебное заведение собирается продолжить участие в нацпроекте. Подготовлена проектно-сметная документация на другие здания детской школы искусств в Татищево и селе Вязовка.

А в селе Генеральском после капитального ремонта недавно открылся Дом культуры, который в этом году отмечает 50-летний юбилей. Строители сохранили лепнину на здании, которая придает ему особую изюминку. Рядом с Домом культуры также появилась летняя эстрада. В областном министерстве культуры пообещали, что теперь здесь будет проводиться один из региональных фестивалей или конкурсов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, еще по нацпроекту в Саратовской области в этом году проводится ремонт домов культуры в селах Синенькие, Нижняя Банновка и Теликовка, а также детской школы искусств № 8 Саратова.

Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области
В Саратовской области создадут 9 тысяч новых мест для школьников

В ДК "Покровский" в городе Энгельсе был открыт виртуальный концертный зал. Проводится техническое переоснащение и модернизация кинозала в Екатериновском Дворце культуры. А для Вольского краеведческого музея создается мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности.

Также по нацпроекту оказывается государственная поддержка 23 лучшим сельским учреждениям культуры, а сотрудники этой сферы получают дополнительную выплату.

Как рассказали в областном министерстве культуры, на средства, сэкономленные во время торгов, смогут отремонтировать еще два сельских дома культуры.

- Благодаря нацпроекту даже в самых отдаленных районах области появились современные учреждения культуры с новым оборудованием, мебелью, специализированной аппаратурой, - отметила исполняющая обязанности министра культуры региона Татьяна Астафьева.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл Саратовская область - лидер

Главное сегодня

В Минэкономразвития назвали сроки полного восстановления выездного туризма
Владимир Путин поблагодарил граждан за доверие и активную явку на выборах
Спецборт МЧС с ранеными из Перми приземлился во Внуково
Рар: Попытка остановить "Северный поток-2" навредит Германии
Роспотребнадзор: "Дельта"-штамм вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов