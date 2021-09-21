В Саратовской области пройдет суд по убийству 28-летней давности

В Саратовской области в суд передали дело в отношении 50-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, совершенном 28 лет назад.

Как сообщили в СУ СК по региону, все эти годы обвиняемый жил с поддельным паспортом и скрывался от правоохранительных органов.

По данным следствия, в мае 1993 года 22-х летний молодой человек приехал из другого региона в гости к родственникам в поселок Александров Гай Саратовской области. Вечером гость пошел провожать двух подруг, по дороге им встретилась компания из пяти человек: троих мужчин и двух девушек. Увидев, что незнакомый парень, провожает местных девушек, эти люди стали предъявлять ему претензии.

В завязавшейся потасовке молодой человек ударил кулаком по лицу одного из своих оппонентов, а когда тот упал, нанес ему еще один удар ногой в живот. На этом драка закончилась. Приезжий вернулся домой. Однако утром в поселке стало известно, что пострадавший в драке 41-летний мужчина скончался. Впоследствии экспертиза установила, что причиной смерти послужила тупая травма живота с повреждением внутренних органов.

По версии следствия, после этого молодой человек, не сказав своим родственникам о драке, поспешно уехал из Саратовской области домой, а чтобы его не нашли, стал жить по подложному паспорту. На жизнь мужчина зарабатывал частным извозом.

В мае 2021 года сотрудники полиции, составлявшие на парня протокол в связи с административным правонарушением, заподозрили, что он может находится в розыске. В итоге после проверки его задержали по подозрению в совершении убийства 28 лет назад. В дальнейшем ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.

- Обвиняемый признал вину, рассказал о совершенном преступлении и раскаялся, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Саратовской области.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.