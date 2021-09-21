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21.09.2021 11:33
Рубрика: Власть

В Удмуртии подвели окончательные итоги выборов

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

В Центральной избирательной комиссии Удмуртии огласили окончательные результаты голосования на выборах в Государственную Думу России восьмого созыва. На утро 21 сентября в республике обработано 100 процентов протоколов, заявил журналистам председатель региона Вениамин Соломенников. По его словам кампания закончена, она признается легитимной, все ее итоги правомочны.

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Победу в регионе одержала "Единая Россия", которую поддержали 35,63 процента проголосовавших, это 198,6 тысячи человек. Далее следуют партии КПРФ (25,31) и ЛДПР (9,64). Результат "Справедливой России" - 9,19 процента, "Новые люди" набрали 7,37, Партия пенсионеров - 4,41, "Коммунисты России" - 1,3 процента.

В одномандатном округе №33 победил единоросс Андрей Исаев, набравший 35,63 процента голосов. Александр Сыров от КПРФ - 25,19, а Павел Берлинский - 7,28.

В округе №34 победу одержал еще один представитель "Единой России" Олег Гарин (33,36%). За ним идут Владимир Бодров от КПРФ (21,8) и Аскольд Запашный "Справедливая Россия" (10,23).

Явка на выборах в Удмуртии составила 47,45 процента, на избирательные участки пришли 552,4 тысячи жителей республики.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Единый день голосования-2021

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