Кто не позволяет сибирячке Любови Дундуковой получать пенсию

У Любови Дундуковой 21 год "вредного" стажа. Она имеет право досрочно выйти на пенсию и в марте прошлого года должна была получить первую в жизни выплату. Однако процесс превращения в пенсионерку у Любови Дундуковой оказался сложным, пришлось обращаться в суд и другие правоохранительные органы. И главное, что конца этому процессу пока не видно.

Любовь много лет - с 1989-го по 2003-й, с небольшим перерывом - отработала в Узбекистане, на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе. Трудилась оператором на установке смешения масел, эта профессия входит в перечень дающих право на пенсионные льготы. По российскому законодательству, 10 лет такого стажа при общих двадцати - и женщина может отправляться на пенсию в 50 лет. И то, что она работала не в России, а в Узбекистане, никак на это право не влияет - почти все государства бывшего СССР заключили соглашение и признают "заграничные" периоды при назначении пенсий.

Из Ферганы Любовь Дундукова переехала в Новосибирск. И здесь устроилась изолировщицей на машиностроительный завод - также вредную для здоровья работу. 30 марта 2020 года нашей героине стукнуло пятьдесят... Но пенсии она так и не дождалась.

В Ленинском отделении ПФР ей отказали в досрочных выплатах. Его чиновники засомневались в том, что условия труда в Фергане были действительно тяжелыми (!?). Кроме того, ей не зачли в стаж периоды обучения в Новосибирске, куда ее завод направлял для получения специальности оператора. И в итоге, по расчетам работников Пенсионного фонда, десяти лет "вредного" стажа у нее не набралось.

Обалдев, скажем по-простому, от таких сюрпризов, Любовь отправилась в суд. И в декабре прошлого года Ленинский районный суд Новосибирска, изучив представленные Дундуковой документы, насчитал у нее не десять, а 21 год "вредного" стажа, в Узбекистане и в Новосибирске. Фактически Любовь заработала себе досрочную пенсию дважды, и в бывшем СССР, и в нынешней России. Доводы же представителей Пенсионного фонда суд счел несостоятельными и обязал фонд назначить истице пенсию с 30 марта 2020 года с учетом стажа в Фергане. С решением суда те не согласились и обжаловали его в апелляционной инстанции. Однако и там встали на сторону Любови Дундуковой.

Однако твердых и профессиональных чиновников Пенсионного фонда решение судов, видно, не проняло. И начинается, так сказать, вторая часть этого пенсионного балета. В результате пенсию она получает - около 12,5 тысячи рублей в месяц.

- В ту сумму, которую мне перечисляют, входит и выплата на иждивенца, на мою дочь, которая сейчас учится, - рассказала "РГ" Любовь. - Получается, что собственно пенсия - это десять тысяч рублей. Честно говоря, я рассчитывала на большее.

Любовь Дундукова получает меньше, чем заработала, уже полтора года. Для одинокой женщины, воспитывающей ребенка, это не мелочь. Это, назовем вещи своими именами, грабеж средь бела дня...

А может ли пенсия Любови быть больше? Да не "может", а "должна", считает юрист Екатерина Полищук. По ее словам, из сведений о состоянии лицевого счета Любови Дундуковой следует, что за работу в Узбекистане ей средства не начисляются. То есть за половину "вредного" стажа ей не платят. Хотя на запрос "РГ" в региональном отделении ПФР ответили, что "пенсия Дундуковой назначена с учетом периода работы в Республике Узбекистан". Как это понимать?

Допустим, сотрудники фонда не знают, как именно рассчитать пенсию за ферганский период. И в разговорах они на это не раз ссылались. Но решение суда они обязаны исполнить! И кстати, в суде вопросов у них не было. А в дальнейшем в суд за разъяснениями - как исполнять решение - чиновники фонда не обращались.

Любовь Дундукова тогда обратилась с жалобами в службу судебных приставов и в прокуратуру. Но ответов от них не получила. Видимо, ситуация кажется правоохранительным органам слишком незначительной, чтобы в ней разбираться. Лишь на запрос "РГ" в прокуратуре сообщили, что отправили жалобу Дундуковой в отделение ПФР по Новосибирской области, а результаты ее рассмотрения взяли на контроль.

Любовь Дундукова в отделение Пенсионного фонда ходит как на работу. И вроде как к концу этого лета добилась, чтобы на Ферганский завод наконец-то отправили запрос - сколько ей там платили. Для расчета пенсии нужны сведения о доходах, или, как сказано в одном из письменных ответов отделения, - справка о зарплате Любови на этом предприятии. Самостоятельно ее предоставить можно, но толку не будет! Чиновники фонда должны сами удостовериться в правильности этих сведений в другой стране! То есть отправить запрос и получить его самостоятельно.

Только интересный вопрос, почему в Пенсионном фонде делают это не то чтобы охотно и оперативно и своевременно, а под давлением судов и настойчивых обращений пенсионера?

В отделении Любовь Дундукову пытаются успокоить, мол, как только получат такие сведения, пенсию пересчитают с момента ее назначения и выплатят ее все недополученные деньги.

Вот только когда это будет? Неизвестно. На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе ее заверяют, что документы в Пенсионный фонд отправлены. А в Новосибирске разводят руками и на голубом глазу сообщают, что еще "ответа не получали"... Удобная позиция!

Любовь Дундукова получает меньше, чем заработала, уже полтора года. Для одинокой женщины, воспитывающей ребенка, это не мелочь. Это, назовем вещи своими именами, грабеж средь бела дня... Кто наложил на нее ограничение права на социальное обеспечение? Будет ли кто-то за это наказан?

Прокуратура молчит, и что делать Любови, кроме как обивать пороги пенсионного отделения, пока неясно.

Комментарий

Наталья Костюченко, адвокат:

- Очень часто при назначении пенсии возникают вопросы к трудовому стажу человека, а иногда вообще такой стаж просто не берется во внимание работниками Пенсионного фонда РФ при расчете размера пенсии.

В случае с пенсионеркой Любовью Дундуковой, вышедшей на досрочную пенсию 30 марта 2020 года, Пенсионный фонд назначил к выплате минимально возможную пенсию по старости лет, хотя Любовь Михайловна более 20 лет проработала в СССР и современной России на производстве с вредными условиями труда.

В подобных случаях для решения своей проблемы пенсионерам необходимо запросить в Пенсионном фонде справку с расчетом своей пенсии, чтобы понимать, из чего складывается начисленная пенсионная сумма в размере 10 с небольшим тысяч рублей.

В случае с Любовью Дундуковой Пенсионный фонд, согласно российским законам, должен был принять в расчет ее специальный стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии за работу на производстве с вредными условиями труда (без вычленения периодов нахождения в учебных отпусках и дополнительном отпуске с сохранением заработной платы на производстве), а также страховую пенсию с накопительной частью начиная с 2002 года.

Граждане, годами вырабатывающие трудовой стаж, конечно, не должны обивать пороги Пенсионного фонда и ходить по судам, чтобы доказать свое право на получение честно заработанной пенсии. Но по мнению многих адвокатов, существует правовой пробел в законодательстве: бездействие Пенсионного фонда можно признать незаконным только через суд, а вот привлечь к ответственности конкретных сотрудников можно только в дисциплинарном порядке. То есть руководство, если захочет, сможет наказать их за бездействие или, наоборот, поощрить, допустим, за экономию бюджета фонда. Перед пенсионерами, в том числе и перед Любовью Дундуковой, они ответственности не несут. Установить, что они конкретно делают или не делают, как показывает практика, почти невозможно.