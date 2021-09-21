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21.09.2021 12:14
Рубрика: Происшествия

Сибирячка заплатит штраф за оскорбление слабослышащего таксиста

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Суд оштрафовал жительницу Новосибирска, рассмотрев административное дело об оскорблении, унижении чести и достоинства человека, выраженном в неприличной форме. Женщина нецензурно высказалась в адрес таксиста с инвалидностью по слуху, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

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Инцидент произошел 5 июля этого года. На записи с видеорегистратора видно, как водитель такси пытается объяснить женщине, что она должна оплатить поездку, но в ответ пассажирка с заднего сиденья лишь оскорбляет шофера, в том числе упоминая ограниченные возможности его здоровья. После непродолжительной тирады она и вовсе начинает пинать мужчину.

Известно, что сибирячка ехала с улицы 25 лет Октября до улицы Фрунзе, а стоимость поездки составила 207 рублей. Но добиться оплаты в тот день таксисту так и не удалось. Заявление в полицию он писать не стал, однако там начали проверку после того, как об инциденте написали в СМИ.

В то же время прокурором Дзержинского района Новосибирска было возбуждено административное дело, которое рассматривалось мировым судьей. Сегодня суд вынес решение - штраф на сумму три тысячи рублей.

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