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21.09.2021 08:11
Рубрика: Происшествия

Стала известна дата начала оглашения приговора по делу "Зимней вишни"

Текст: Юлия Потапова

Заводский районный суд Кемерова начнет оглашение приговора по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" 30 сентября.

Фото: Ольга Климова/РИА Новости
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в суде, приговор начнут оглашать в 14 часов по местному времени. Это и все последующие заседания (процедура оглашения займет не один день) будут проходить в здании Ленинского районного суда, где есть помещение, которое может вместить большое количество слушателей. Людей на процессе в самом начале рассмотрения дела, в 2019 году, действительно присутствовало много.

На скамье подсудимых восемь человек, в числе которых руководители ТРЦ, охранник, пожарные, представители компании, устанавливавшей и обслуживавшей в "Зимней вишне" пожарную сигнализацию. Для бывшего гендиректора компании-собственника ТРЦ Юлии Богдановой гособвинение требует самого строгого наказания - лишения свободы на 14,5 года. В своем последнем слове подсудимая не просила о снисхождении, но призвала судить ее только за то, в чем есть ее вина. Адвокаты же просят оправдать их подзащитных в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

При пожаре в "Зимней вишне" 25 марта 2018 года погибли 60 человек, включая 37 детей. Еще 147 человек пострадали. Фигурантами уголовных дел в результате стали пятнадцать человек. В их числе бывшие начальник регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, а также один из совладельцев "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши.

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