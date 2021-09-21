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21.09.2021 15:05
Рубрика: Происшествия

В Красноярске пропали две школьницы

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ищут двух девочек, которые в понедельник ушли из школы в Ленинском районе Красноярска и до сих пор не вернулись. Об этом рассказала сегодня пресс-служба регионального управления МВД.

Пропавшую в Томске 14-летнюю школьницу нашли живой

Об исчезновении школьниц в полицию сообщил вечером 20 сентября отец одной из них. По его словам, 12-летняя дочь и ее 14-летняя подруга около 16 часов вышли из школы №3 на улице Чайковского и пропали.

Созданы поисковые группы. Ориентировки на детей получили все наряды полиции.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших школьниц, сообщить по телефонам 262-11-77 или 112.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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