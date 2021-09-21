В Кузбассе придумали экспресс-метод выявления нефтепродуктов в почве

Экспресс-метод выявления загрязнений почвы нефтепродуктами разработали ученые Кузбасского государственного технического университета. Точные границы и степень загрязнения можно определить без проведения лабораторных испытаний всего за пару часов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика - доцента кафедры строительного производства и экспертизы недвижимости КузГТУ Евгения Шабанова, метод основан на использовании косвенных показателей. Не отбирая проб загрязненного грунта, не доставляя их в лабораторию, ученые просто измеряют электросопротивление. И если оно высокое, что говорит о наличии в почве нефтепродуктов, то с помощью специальных датчиков оперативно определяется коэффициент загрязнения в зоне повышенного сопротивления.

По словам Шабанова, для выявления таких загрязнений сегодня применяются в основном прямые инструментальные методы. В том числе метод инфракрасной спектрофотометрии, требующий отбора проб и лабораторных исследований. Процесс с использованием сложной дорогостоящий аппаратуры может растянуться на несколько дней. При этом погрешность измерений достигает сорока процентов.

Кузбасские ученые планируют создать мобильный приборно-измерительный комплекс оперативного мониторинга загрязнений грунта. Новая методика как раз и ляжет в основу его работы. Считывать и обрабатывать данные прямо на месте будет специальное оборудование с программным обеспечением. Его смогут использовать как надзорные природоохранные органы, так и промышленные предприятия (горнодобывающей, нефтехимической и других отраслей) - для ликвидации в почве следов нефтепродуктов, наиболее широко распространенных загрязняющих веществ. А эффективность работ позволят определить результаты мониторинга.