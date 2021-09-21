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21.09.2021 10:56
Рубрика: Власть

В новосибирских учреждениях профобразования ввели доплаты для педагогов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области педагоги учреждений, входящих в систему профессионального образования (СПО), будут получать доплаты по пять тысяч рублей за классное руководство (кураторство групп).
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

На эти цели региону из федерального бюджета предоставлен межбюджетный трансферт в сумме более 48,4 миллиона рублей. Согласно постановлению областного правительства выплаты назначаются с сентября 2021 года.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Министр образования области Сергей Федорчук уточнил, что вознаграждение будет производиться ежемесячно за классное руководство (кураторство групп) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, которые реализуют профессиональные образовательные программы СПО, в том числе программы профобучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, выплаты установлены для преподавателей колледжей, техникумов, лицеев и центров профессионального обучения.

Предоставление выплат находится на контроле правительства региона.

По данным пресс-службы областного правительства, по нацпроекту "Образование" из федерального и областного бюджетов существенные средства направляются на укрепление материальной базы СПО. Это дает результат: растет количество студентов техникумов и колледжей. Если четыре года назад их было 53,5 тысячи человек, то в 2020-2021-м - уже более 64 тысяч человек.

Кстати

С 1 сентября 2020 года по поручению президента РФ доплаты за классное руководство получают педагоги общеобразовательных школ. В апрельском Послании Федеральному Собранию президент поручил установить такие же выплаты и для кураторов колледжей и техникумов.

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