В новосибирских учреждениях профобразования ввели доплаты для педагогов

В Новосибирской области педагоги учреждений, входящих в систему профессионального образования (СПО), будут получать доплаты по пять тысяч рублей за классное руководство (кураторство групп).

На эти цели региону из федерального бюджета предоставлен межбюджетный трансферт в сумме более 48,4 миллиона рублей. Согласно постановлению областного правительства выплаты назначаются с сентября 2021 года.

Министр образования области Сергей Федорчук уточнил, что вознаграждение будет производиться ежемесячно за классное руководство (кураторство групп) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, которые реализуют профессиональные образовательные программы СПО, в том числе программы профобучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, выплаты установлены для преподавателей колледжей, техникумов, лицеев и центров профессионального обучения.

Предоставление выплат находится на контроле правительства региона.

По данным пресс-службы областного правительства, по нацпроекту "Образование" из федерального и областного бюджетов существенные средства направляются на укрепление материальной базы СПО. Это дает результат: растет количество студентов техникумов и колледжей. Если четыре года назад их было 53,5 тысячи человек, то в 2020-2021-м - уже более 64 тысяч человек.

Кстати

С 1 сентября 2020 года по поручению президента РФ доплаты за классное руководство получают педагоги общеобразовательных школ. В апрельском Послании Федеральному Собранию президент поручил установить такие же выплаты и для кураторов колледжей и техникумов.