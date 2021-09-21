В Омске простились с музыкантом Игорем Кутуковым

Сегодня в Омске состоялось прощание с музыкантом Игорем Кутуковым, ударником блюз-дуэта HOOCH. Он скончался 15 сентября в больнице, об этом на следующий день сообщалось на странице коллектива в соцсетях.

Несколько дней до своей кончины блюзмен провел в коме, он был госпитализирован после того как почувствовал себя плохо во время репетиции. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, из-за которой начались осложнения.

Как сообщил второй участник музыкальной группы Сергей Гашников, по мнению врачей, травма могла быть нанесена за несколько часов, а то и пару дней до приступа.