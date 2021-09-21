Житель Красноярска напал с ножом на подростков

Сотрудники полиции Красноярска задержали местного жителя, обвиняемого в нападении на подростков, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Инцидент произошел в микрорайоне Покровский столицы Красноярского края. По версии правоохранителей, участниками конфликта стали 57-летний мужчина и два подростка в возрасте 15 и 17 лет. Старший из оппонентов ранил ножом одного парня и ударил рукой другого.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Дознаватели возбудили уголовное дело о хулиганстве. По соответствующей статье УК РФ мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.