Для фермеров Дагестана оборудуют бесплатную торговую площадку

В Дагестане для сдерживания роста цен на продукты власти намерены создать постоянно действующий агропарк в Махачкале. Фермерам и гражданам, вырастившим продукцию на своих участках, в нем будут представляться бесплатные места.

Поводом для подобной инициативы послужила прошедшая недавно в Махачкале республиканская сельскохозяйственная ярмарка. На ней собственную продукцию представили около двухсот хозяйств почти из всех муниципалитетов. Покупатели смогли приобрести мясную, молочную продукцию, овощи и фрукты по ценам значительно ниже рыночных.

И теперь в Махачкале планируется создать своеобразный агропарк - постоянно действующую площадку для проведения регулярных сельскохозяйственных ярмарок.

Чем он будет отличаться от обычного рынка? На рынках продавцы арендуют торговые места, за которые платят определенную сумму. Не секрет, что торгуют там в основном перекупщики, завышающие исходную цену в разы. В агропарк их не допустят: от продавца потребуют документ о том, что он произвел продукцию в собственном хозяйстве или на своем участке. Места для торговли будут предоставляться бесплатно.

Агропарк, в отличие от обычной ярмарки, расположится в крытом помещении. Весы и кассовые аппараты предполагается предоставить за счет республиканского бюджета.

Помещение оборудуют и местами для хранения продукции. Теперь фермеру не придется каждый день ездить в село, допустим, за мясом - его можно оставить в холодильных установках, которые установят в агропарке.