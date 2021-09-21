Как юный помощник повара из Дагестана стал ресторатором и фудблогером

Заняться любимым делом в 18 лет и добиться успеха - миф или реальность? Дагестанский предприниматель Мухаммад Муртузалиев рассказал корреспонденту "РГ", как за девять лет он прошел путь от юного помощника повара до крупного ресторатора.

Его бизнес-история началась в 2012 году. После окончания школы Мухаммад решил искать работу. Отец его был строителем, мать - учителем информатики. Поработав некоторое время на стройплощадке, Мухаммад понял, что это не для него.

- Однажды на улице я увидел вывеску японского кафе. Вспомнил, как мой друг, устроившийся туда поваром, рассказывал, что получает неплохие деньги. Решил тоже попробовать. Подошел к владельцу, сказал, что хочу и смогу работать. Он задал несколько вопросов, и на следующий день я стал помощником повара, - улыбается Мухаммад.

Естественно, готовку молодому сотруднику никто не доверил. Он чистил овощи, выполнял мелкие поручения, а сам следил за поварами.

- Я фиксировал каждую деталь в приготовлении блюд. Потом приходил домой, смотрел в интернете видеоролики шеф-поваров со всего мира, где они рассказывали о своих секретах. Тогда же осознал, что настоящий шеф должен знать историю ингредиентов, понимать, что с чем сочетается. Это целый океан знаний, - вспоминает Муртузалиев.

Когда юноша прошел в японском кафе стажировку, ему предложили место повара. Но, как говорит предприниматель, ему хотелось набраться нового опыта, а для этого нужно было попробовать свои силы в разных заведениях, что он и сделал. Следующим этапом стало освоение азов управленческой деятельности - Мухаммад устроился администратором сети кофеен. А вот открыть собственное дело он решил в 2015-м.

- Живя в Каспийске, каждый день ездил на работу в Махачкалу. Как-то приехал домой вечером, чувствую, проголодался. Решил заказать роллы, но они оказались невысокого качества. И тогда я понял, что у нас практически нет доставки качественных блюд. Моего же опыта и знаний на тот момент хватало, чтобы создать свой сервис доставки, - продолжает Мухаммад.

Начальный капитал будущего коммерсанта составлял 75 тысяч рублей. Он арендовал небольшое помещение и приступил к работе. Было трудно - вырученных с первых продаж средств порой не хватало на закупку продуктов.

- Я изучал аудиторию, пытался понять, кто в основном заказывает доставку еды. Ходил в магазины, парикмахерские, оставлял визитки и рассказывал про свой бизнес. Готовил и развозил заказы сам. Когда их количество выросло, на подмогу пришла сестра, потом дядя. Создали аккаунт в Instagram. Через несколько месяцев дела пошли лучше, и я взял в аренду более просторное помещение, - рассказывает Муртузалиев.

Благодаря рекламе в соцсетях бизнес стал успешным, и через некоторое время в штате у Мухаммада появились повара. И сейчас его сервис доставки еды - один из самых популярных в Каспийске. Причем предприниматель организовал собственную курьерскую службу. Отведать блюда японской и кавказской кухни можно и в самом ресторане.

Одно время Мухаммад подумывал расширить бизнес и открыл еще одно заведение в Махачкале. Но локация оказалась неудачной - помещение бывшего кафе находилось возле одного из крупных рынков. Ежедневные гигантские пробки создавали проблемы для курьеров, не успевающих доставлять еду вовремя. Поэтому от бизнеса в столице Дагестана пришлось отказаться.

Благодаря налаженному делу у него появилось свободное время, которое он тоже тратит на кулинарию. Своими рецептами приготовления оригинальных блюд на мангале Мухаммад делится на канале в YouTube, чтобы у подписчиков буквально потекли слюнки во время просмотра. Он взял в штат оператора, открыл свою мини-студию для монтажа. У его блога уже около 300 тысяч подписчиков, ролики набирают миллионы просмотров. Это позволяет привлекать рекламодателей и, соответственно, получать дополнительный доход.

Но повар не просто готовит блюда, он приглашает к себе людей самых разных профессий. Получается программа "Смак" на дагестанский лад, которая привлекает еще больше клиентов.

- Такой пиар нужен для продвижения бизнеса, - считает Мухаммад. - К тому же во время съемок я готовлю с особенным удовольствием, для души.

Сейчас бизнесмену 27 лет. Но главные кулинарные вершины, по его словам, у него еще впереди.