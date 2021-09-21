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21.09.2021 15:35
Рубрика: Общество

Почему в Дагестане поголовье краснокнижной белуги оказалось под угрозой

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 215(8566)
Одно из крупнейших рыбоводческих предприятий Северного Кавказа - Широкольский рыбокомбинат, расположенный в Тарумовском районе Дагестана, - оказалось в катастрофической ситуации. Под угрозой поголовье уникальной каспийской белуги, осетровых и других ценных видов рыб.
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Подача воды на рыбокомбинат осуществляется из Каргалинского гидроузла. В сентябре этого года ФГБУ "Минмелиоводхоз РД" планирует перекрыть предприятию воду в связи с реконструкцией сооружения. Подачу прекратят до апреля 2022 года.

По словам заместителя начальника предприятия "Минмелиоводхоз РД" Бигиша Чаниева, модернизация гидроузла проводится в рамках программ "Развитие водохозяйственного комплекса в 2012-2020 годах" и "Развитие мелиоративного комплекса России в 2021-2022 годах". Она включает создание рыбоходного канала и строительство сороудерживающего сооружения. Чаниев пояснил, что, в соответствии с требованиями регламентов, касающихся обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, и со сводом правил организации строительства, реконструкция может вестись, только когда в каналах и на головных водозаборных сооружениях нет воды.

Каргалинский гидроузел имеет большую экономическую и социальную значимость для республики. От него зависит работа оросительных систем в Тарумовском, Кизлярском, Бабаюртовском и других районах Дагестана, а также на ряде территорий Чечни, куда подается вода из Терека.

Каргалинский шлюз был построен в 1939 году. Однако из-за развития мелиорации на Северном Кавказе поливной воды требовалось все больше, и в 1956-м на месте шлюза возвели железобетонную плотину. Сейчас Каргалинский гидроузел обеспечивает 114 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Воду также получает Широкольский рыбокомбинат, которому необходимо до трех кубометров в секунду.

В прудах предприятия площадью более семи тысяч гектаров в год выращивают до 100 миллионов личинок растительноядных рыб, карпа и осетровых. Здесь занимаются товарным производством толстолобика, белого амура, карпа, осетровых.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Заместитель генерального директора Широкольского рыбокомбината, главный рыбовод Насрула Гаджимусаев рассказал корреспонденту "РГ", что положение из-за предстоящего отключения водоснабжения становится угрожающим. Особенно здесь беспокоятся о гордости предприятия - краснокнижной каспийской белуге.

- Когда я начал ее выращивать, мне было 40 лет. Сейчас мне 63 года. И только в последние два года белуга стала давать икру. Ее у нас закупает в том числе каспийский центр рыбоводства, расположенный в Астрахани. Если ситуация с водоснабжением не изменится, в Дагестане больше не останется каспийской белуги. Также под угрозой русский осетр и другие виды рыб, которые мы выращиваем, - сетует Гаджимусаев.

По его словам, оценить возможный ущерб, в случае прекращения подачи воды, сложно. Однако понятно, что он будет огромен. Гаджимусаев утверждает, что в период реконструкции гидроузла технически возможно перенаправить воду по обводному каналу, но эту идею чиновники не поддерживают.

- Руководство "Минмелиоводхоза РД" говорит нам, что ведомство не обязано подавать воду рыбоводным предприятиям, так как она предназначена рисоводческим хозяйствам. Наши проблемы для них неприоритетны. Хотя все договоры на поставку воды у нас имеются, мы вовремя ее оплачиваем. Даже авансом два миллиона рублей выплатили при расчетах за 2021 год, - продолжает главный рыбовод.

Между тем прекращением подачи воды уже озаботились в администрации Тарумовского района - одной из сельскохозяйственных территорий республики.

Фото: Андрей Александров/РИА Новости
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- Сейчас с рисовых чеков ее сбросили, так как культуру скоро начнут убирать. Но наступает пора сева озимых. Хозяйства района, конечно, пострадают значительно, ведь наши земли - орошаемые. Так что от Каргалинского гидроузла зависит очень многое. Однако сколько его ни реконструируют, воды почему-то не прибавляется, - замечает начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации Тарумовского района Магомед Абдалов.

В правительстве Дагестана под руководством заместителя премьер-министра республики Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло уже несколько совещаний, на которых обсуждали обеспечение Широколького рыбокомбината водой. "В соответствии с поручением врио главы РД Сергея Меликова правительством республики должен быть проработан вопрос об оказании содействия рыбокомбинату в заполнении прудов водой, - говорится в пресс-релизе, опубликованном после последнего заседания. - В рамках совещания были предложены различные варианты водообеспечения прудов в период проведения реконструкции Каргалинского гидроузла. По итогам обсуждения Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил создать рабочую группу и с выездом на место в оперативные сроки определить наиболее подходящий вариант решения проблемы".

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