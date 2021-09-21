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21.09.2021 11:37
Рубрика: Власть

Переизбранный глава КЧР продолжит преобразования в регионе

Текст: Елена Онегина
Депутаты парламента Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали на новый срок на должность главы региона Рашида Темрезова, который руководит республикой с 2011 года.
Фото: Пресс-служба администрации главы и правительства КЧР Фото: Пресс-служба администрации главы и правительства КЧР
Фото: Пресс-служба администрации главы и правительства КЧР

Как рассказал спикер Народного Собрания КЧР Александр Иванов, за действующего главу проголосовали все 48 парламентариев, в том числе его соперники на выборах.

На высокий пост, кроме Темрезова, претендовали Ренат Акбаев и Олег Жедяев - депутаты республиканского парламента, кандидатуры которых внес президент России по представлению политических партий.

Рашид Темрезов входит в высший совет "Единой России", ранее он был депутатом парламента КЧР IV созыва, в 2011 году стал главой КЧР, а в сентябре 2016-го был переизбран на эту должность сроком на пять лет.

При Темрезове в регионе построено более 600 социально значимых объектов, в том числе новые дороги, газопроводы, ясли, детсады и школы в труднодоступных районах. Создан современный курорт "Архыз".

По словам полномочного представителя президента РФ в округе Юрия Чайки, в последние годы развитие туризма в Карачаево-Черкесии стало вообще прорывным направлением, дающим толчок росту экономики региона в целом. Только в прошлом году республику посетило более полутора миллиона человек.

На торжественной церемонии вступления в должность переизбранного главы КЧР полпред отметил, что оказанное Рашиду Темрезову высокое доверие от президента страны и парламентариев - весомое подтверждение эффективности результатов его деятельности.

- Под вашим руководством проведены серьезные позитивные преобразования, направленные на укрепление гражданского мира и согласия в республике. Заняв пост в статусе одного из самых молодых глав российских регионов, сегодня вы являетесь опытным политиком, досконально знающим ситуацию в субъекте, наладившим работу органов исполнительной власти и консолидирующим вокруг себя различные общественные структуры, - сказал Юрий Чайка.

- Дальнейшей программой действий для всей страны по-прежнему является "майский" указ президента о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Главная цель - повысить качество жизни в КЧР. Уверен, ваш опыт и поддержка населения республики помогут добиться поставленных задач, в своей деятельности вы всегда можете рассчитывать на мою помощь как полномочного представителя президента РФ в СКФО, на помощь федеральных органов власти в округе, - обратился полпред к Рашиду Темрезову.

В свою очередь переизбранный глава региона поблагодарил присутствующих за оказанное ему доверие, подчеркнув, что пожелания и надежды людей для него всегда были и останутся в приоритете.

- На протяжении последних десяти лет смыслом моей жизни, главным ориентиром было, есть и будет служение народу Карачаево-Черкесской Республики. Все свои силы и опыт буду отдавать этому служению. Очень благодарен вам за высокую оценку моей работы, - выступил Рашид Темрезов перед депутатами и гостями церемонии.

- Хочу вас попросить в дальнейшем вместе продолжать служить нашему народу - красивому, самобытному, многонациональному и многоконфессиональному, чтобы мы всегда были одним из тех субъектов России, который воплощает мощь и единство нашей великой Родины. Для меня главная задача - улучшение качества жизни людей, то, что делает сегодня наш президент для укрепления России. Национальные цели и проекты, задача которых - улучшение качества жизни граждан, будем неукоснительно исполнять и делать все во благо и развитие нашей малой родины - Карачаево-Черкесской Республики! - заключил глава региона.

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