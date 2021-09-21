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21.09.2021 23:17
Рубрика: Происшествия

В Дагестане во время пожара в отеле погибли его постояльцы

Текст: Тимур Алиев (Хасавюрт)
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
Два человека погибли вчера в результате пожара, который вспыхнул в одной из гостиниц дагестанского города Хасавюрт. Еще один ее постоялец находится в крайне тяжелом состоянии.

Сообщение о возгорании в здании гостиницы на пульт дежурного МЧС поступило около четырех часов утра. Через шесть минут наряд огнеборцев был уже на месте происшествия. Как выяснилось, горели мансарда и второй этаж частной гостиницы, общая площадь возгорания составила более трехсот квадратных метров.

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"К сожалению, сообщение о пожаре поступило слишком поздно", - рассказал заместитель начальника МЧС Дагестана Сабир Махмудов. Скорее всего, в этот предрассветный час постояльцы отеля спали и запах дыма попросту не почувствовали.

Примерно через час пожар был локализован. Пожарные эвакуировали 25 человек, но вместе с тем обнаружили тела двух погибших мужчин.

"В больницу с травмами доставили шесть человек, среди них женщина. Еще одного мужчину пока не могут найти", - сообщили корреспонденту "Российской газеты" в МЧС.

В пресс-службе министерства здравоохранения республики уточнили, что один из попавших в больницу - 50-летний мужчина - получил стопроцентные ожоги тела и находится в тяжелом состоянии. В Хасавюрт из Махачкалы вылетел вертолет санитарной авиации, в зависимости от состояния пострадавшего будет решаться вопрос о транспортировке в ожоговый центр Махачкалы. "Остальные пятеро получают всю необходимую интенсивную терапию. Их состояние - средней степени тяжести, угрозы жизни нет", - пояснили в минздраве Дагестана.

Горели мансарда и второй этаж частной гостиницы, площадь возгорания составила более трехсот квадратных метров

Как рассказали местные жители, сгоревшая гостиница располагалась рядом с рынком, и в ней, как правило, ночевали в основном приезжавшие из других городов торговцы.

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Между тем в причинах произошедшего следователи пока разбираются, идет проверка.

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