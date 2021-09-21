В гостинице Хасавюрта при пожаре погибли два человека

Рано утром в дежурную часть поступило сообщение о возгорании здания гостиницы в дагестанском Хасавюрте. Через шесть минут первые наряды были уже на месте происшествия. Горели кровля и второй этаж, общая площадь возгорания составила триста квадратных метров.

Примерно через час пожар был локализован. Эвакуировать пришлось около 25 постояльцев. На месте спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин.

"В больницу с травмами доставили шесть человек, среди них женщина. Еще одного мужчину пока не могут найти", - сообщили "РГ" в МЧС Дагестана.

В пресс-службе Минздрава республики уточнили, что один доставленный пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации. При первой возможности он будет переведен в ожоговый центр в Махачкале.

"Остальные пятеро пострадавших получают всю необходимую интенсивную терапию. В настоящее время состояние их средней степени тяжести, угрозы жизни нет", - рассказали в Минздраве Дагестана.