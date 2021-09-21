В инфраструктуру КМВ вложат около 50 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень мероприятий с целью развития Кавказских Минеральных Вод. Большую часть из них проведут на средства федерального бюджета. До 2026 года в города-курорты планируется направить свыше 50 миллиардов рублей.

В список вошло 41 мероприятие, из них 24 обеспечат решение первоочередных задач, в частности улучшение инженерной и коммунальной инфраструктур, ремонт дорог, привлечение инвестиций в санаторно-курортный комплекс. Три касаются реконструкции и расширения очистных сооружений в Пятигорске и Минеральных Водах, для них источники финансирования уже определены. Для остальных - а в их числе строительство транспортных развязок, путепроводов, благоустройство курортных зон и парков, создание инвестиционных площадок - они уточняются.

Ежегодно города Кавминвод посещает более одного миллиона туристов. Свои услуги предоставляют около 120 санаторно-курортных организаций, где единовременно могут разместиться почти 32 тысячи отдыхающих. Минэкономразвития России намерено до 2030 года увеличить туристический поток на КМВ до пяти миллионов человек в год. Вместе с тем развитие региона сдерживают устаревший номерной фонд здравниц, износ коммунальной инфраструктуры, особенно систем водоснабжения.

- Нарастание антропогенной нагрузки выводит водоснабжение и доочистку в число первоочередных государственных задач. В равной степени это касается и столицы Ставрополья, и активно развивающихся курортов. Без качественного водоснабжения и водоотведения нормальная жизнь в городах невозможна, - считает директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС Азамат Тлисов.

В августе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров представил президенту РФ Владимиру Путину план развития Кавказских Минеральных Вод до 2030 года. Он учитывает планировку территорий, градостроительное зонирование, состояние объектов санаторно-курортного комплекса. Цель - привлечение инвестиций как в существующие гостиницы и здравницы, так и в новые объекты размещения.

Развитие региона сдерживают устаревший номерной фонд здравниц, а также износ коммунальной инфраструктуры, особенно систем водоснабжения

- В этом документе, который мы подготовили вместе с минэкономразвития РФ, заложено решение многих проблем нашего курортного региона, прежде всего тех, что сегодня затрудняют развитие городов Кавминвод, - сообщил "РГ" Владимир Владимиров. - Посмотрите на коммунальную инфраструктуру. На наших курортах есть водопроводы, построенные еще до войны. Можете представить, в каком они состоянии после 80-90 лет эксплуатации. Конечно, такие объекты надо модернизировать - и не точечно, а повсеместно. По плану в ближайшие пять лет мы намерены получить около девяти миллиардов рублей на реконструкцию водопроводов, сетей канализации, ливневок.

По его мнению, это поможет снять инфраструктурные ограничения для работающего в курортной сфере бизнеса. С современными сетями проще станет обновлять существующие санатории и гостиницы, а также строить новые. В числе приоритетных мероприятий - модернизация системы водоотведения в Кисловодске. Из-за увеличившегося населения города и возросшего турпотока существующая инфраструктура уже не справляется с образующимися отходами.

Особенно остро стоит вопрос реконструкции основного канализационного коллектора, проходящего по проспекту Победы. С него и планируют начать, чтобы повысить его надежность и увеличить пропускную способность с 28 до 68 тысяч кубометров в сутки. Как сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства, также будут построены разгрузочные коллекторы и канализационные насосные станции. Стоимость строительно-монтажных работ предварительно оценивается в 2,2 миллиарда рублей.

Параллельно подготовлено техническое задание на проектирование второй нитки межгородского канализационного коллектора, в который поступают стоки из Кисловодска и других населенных пунктов КМВ. Из федерального бюджета на это выделено 400 миллионов рублей.

- На курортах федерального значения инженерные коммуникации должны соответствовать их статусу, особенно в условиях жесткой конкуренции на туристическом рынке, - отмечает заместитель директора Северо-Кавказского института РАНХиГС Наталья Киселева. - Ситуация с инфраструктурой определяет в целом уровень социально-экономического развития региона и качество жизни населения.

Как отметили в министерстве туризма и оздоровительных курортов края, все перечисленные в перечне правительства РФ мероприятия благотворно повлияют не только на ситуацию в Ставропольском крае, но и в близлежащих районах - Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Кавминводы занимают чуть более пяти тысяч квадратных километров, в них входят и территории КЧР и КБР - всего же они включают семь городов и округов, а также три района, где проживает более миллиона человек. В макрорегионе развита маятниковая миграция, поэтому одна из целей - создание рабочих мест.

По информации ставропольского минтуризма, помимо прочего, документом предусмотрено открытие нескольких инвестиционных площадок. Здесь, согласно прогнозам властей, благодаря частным инвестициям на сумму свыше 77 миллиардов рублей удастся построить новые пансионаты, санатории, гостиницы и всю сопутствующую инфраструктуру.

Как отмечает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, на Кавказе сейчас не хватает качественных современных отелей международных и федеральных брендов:

- В этом году мы вводим льготное кредитование бизнеса на строительство и реконструкцию отелей под три-пять процентов. Что очень важно, мы отдельно заложили средства на обновление старого фонда. Эта проблема, как известно, очень актуальна для Ставропольского края, в котором огромный устаревший номерной фонд.

Между тем в минтуризма края сообщили, что благодаря инвестициям за последние пять лет количество мест в средствах размещения выросло более чем на две тысячи.

- Бизнес точно знает, что такое конкуренция. Поэтому в объекты размещения вкладываются значительные инвестиции, которые помогают увеличить количество номеров и повысить качество предложения на данном рынке, - пояснил губернатор региона. - Только в этом году будет завершено несколько крупных проектов, в том числе построен новый большой санаторий в Железноводске на 480 мест. В крае сейчас реализуются 43 инвестиционных проекта санаторно-курортного и туристического профиля общей стоимостью свыше 45 миллиардов рублей. Их выполнение в ближайшие годы даст региону дополнительные семь тысяч мест в номерном фонде. Также появится около 4,7 тысячи рабочих мест. Подготовлен и региональный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Он нацелен на устранение инфраструктурных ограничений и стимулирование инвестиционной активности в турбизнесе. Мы планируем создать обеспечивающую инфраструктуру для туристических кластеров, сформировать программу льготного кредитования для поддержки строительства современных гостиниц, санаториев, пансионатов. Речь идет об объектах площадью не менее 5000 квадратных метров или имеющих 120 и более номеров. Что касается категории, то она должна быть не ниже "трех звезд". Уже 15 инвесторов выразили заинтересованность в этой программе.

Комментарий

Дмитрий Ворошилов, глава Пятигорска:

- Если мы хотим планомерно развивать курорты Ставрополья, инфраструктуре нужно уделить повышенное внимание. У нас в работе несколько крупных дорожно-транспортных проектов. В первую очередь речь идет о реконструкции и расширении улицы Пальмиро Тольятти. Это избавит город от заторов и снизит аварийность. Запланировано строительство двухуровневой транспортной развязки в районе въезда в Пятигорск со стороны поселка Иноземцево - с ее помощью мы сможем перераспределить транспортные потоки и разгрузить курорт. Еще одна развязка появится под железнодорожным полотном на улице Малыгина, в Пятигорске этот участок известен как "Яшкин мост". Также готовим проектно-сметную документацию на расширение Бештаугорского шоссе до четырех полос.