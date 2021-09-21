Дом Валентина Пикуля в Северодвинске станет отелем

В Северодвинске определена судьба памятника регионального значения "Дом Пикуля": в нем будет открыт отель, кроме того, частный инвестор будет обязан создать в доме Валентина Пикуля музей-квартиру знаменитого писателя.

Напомним: первоначально деревянное двухэтажное здание на улице Индустриальной, в котором писатель жил в начале 40-х годов, хотели снести: оно было признано непригодным для проживания. Но за дом вступилась общественность. После этого в течение трех последних лет власти города пытались сдать памятник в аренду за один рубль.

Как сообщает пресс-служба администрации Северодвинска, на дату окончания приема заявок для участия в аукционе поступила одна заявка. 20 сентября был заключен договор аренды с единственным участником. 21 сентября дом-памятник передан арендатору.

С этого момента компания взяла на себя все обязательства по объекту, в том числе, по его охране. Одновременно расторгнут муниципальный контракт на охрану объекта за счет средств местного бюджета: на эти цели администрация города успела потратить несколько миллионов рублей.