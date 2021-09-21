Эксперт объяснил, почему рециклинг не становится массовым

Сейчас активно обсуждается вопрос, что же делать с мусором и есть ли шанс как-то снизить остроту проблемы. Ведь мусорная реформа, которая началась в России в 2019 году, провалилась - к такому выводу пришла Счетная палата РФ (бюллетень от 29.09.2020). В нем говорится, что 90 процентов ТКО просто складируется на полигонах и свалках, а перерабатывается только семь процентов. В стране необходимо построить еще 200 мусороперерабатывающих заводов, но строится только пять, и это - мусоросжигающие заводы (МСЗ). Неужели нет выхода?

Давайте разберемся. И начнем с материальной составляющей. Основной источник инвестиций - платежи населения. Из-за непрозрачности их начисления и, как результат, недоверия к ним собираемость с населения платы за услуги по вывозу ТКО недостаточна и снижается: 79 процентов в 2019 году и 76 в первом полугодии 2020 года. По данным Счетной палаты, диапазон тарифов на услуги региональных операторов по вывозу и переработке ТКО огромен: в 2019 году составлял от 244 до 1411 рублей за кубометр. К тому же очевиден тренд роста тарифов.

Впрочем, именно такой ход событий предсказывали эксперты, хорошо понимающие законы и реалии экономики: ключевой причиной негативного развития реформы является ставка на монополизацию сферы обращения с отходами.

В соответствии с изменениями в Закон об отходах производства и потребления (89-ФЗ), внесенными в 2015 году и вступившими в силу с 1 января 2016 года, "сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территории субъекта РФ обеспечиваются региональным оператором" (пункт 1 статьи 24.6) с закреплением за ним "зоны его деятельности" (пункт 4).

Попытка корректировки монопольного статуса регионального оператора путем внесения изменений в пункт 1 упомянутой статьи в декабре 2017 года об осуществлении обращения с ТКО "одним или несколькими региональными операторами" была косметической, поскольку принцип закрепления зоны деятельности остался неизменным.

Первое следствие монополизации, с которым столкнулись все россияне - повышение тарифов на вывоз и утилизацию отходов, - оказалось не единственным.

Одна из главных ошибок в том, что мусоросжигание приравнено к переработке

Второе следствие монополизации рынка - рост объема отходов. На старте реформы в качестве одной из ее целей декларировалось сокращение образования отходов. Однако от объема получаемых ТКО зависит прибыль операторов, и они заинтересованы не в сокращении, а в увеличении этих объемов. Стимулов добиваться уменьшения образования отходов реформа в ее сегодняшнем виде не предусматривает. Более того, многие региональные операторы даже завышают нормативы накопления отходов, на основе которых рассчитывается плата, взимаемая с населения. Например, в Омске для жителей многоквартирных домов был установлен норматив в размере почти 723 килограмма в год на человека - при среднем показателе 450 килограммов в год.

Одна из главных системных ошибок российской мусорной реформы - то, что мусоросжигание приравнено к переработке.

Теперь деньги от экологического сбора, которые операторы раньше могли тратить только на рециклинг и переработку, они смогут пускать на "энергетическую утилизацию", то есть строительство МСЗ. Экологические последствия этого не учитываются.

Проблема кажется неразрешимой. Но так ли это? Нет! Чтобы решить проблему, надо ее осознать. Как в медицине: лечение начинается с постановки диагноза.