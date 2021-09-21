Фальсификат стал серьезной проблемой для отечественных производителей

Одной из мер борьбы с подделками является обязательная маркировка, которая, например, с марта 2022 года станет обязательной для всех видов питьевой воды. Ужесточение контроля уже началось: с 1 сентября вступило в силу постановление правительства РФ по маркировке отдельных видов питьевой воды.

Однако, отмечают эксперты, последнее время продажи подделок плавно перетекают из офлайна в онлайн. И если "живьем" торговцы могут получить штраф, то в интернете маркетплейсы всего лишь удаляют товар и блокируют продавца. Зачастую - временно и лишь после жалоб покупателей. От подделок не страхуют даже сертификаты соответствия и другие документы, которые продавцы фейков просто "рисуют".

В целом блокировка, а фактически сокращение числа продавцов не выгодно маркетплейсам, ведь за все продажи они получают посреднический процент и при этом (согласно Гражданскому кодексу) не несут ответственности за нарушение прав на торговую марку.

Бороться с контрафактом в таких условиях чрезвычайно непросто, усилия и результаты не приносят нужного результата, сетует адвокат Иван Хоменко. Кроме того, сами правоохранительные органы не считают контрафакт значимым направлением в своей работе. Ввиду этого отсутствует и системная работа по борьбе с контрафактом.

Насколько велики объемы контрафакта? Так, например, 30-40 процентов мебели - подделка, уверен Александр Шестаков, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли. Покупатель выбирает, что дешевле, не предполагая, что может нанести вред здоровью - если в качестве сырья применяют дешевую плиту ДСП или МДФ с высоким содержанием ядовитого для человека форм-альдегида.

Опасная для здоровья ситуация и с оптикой, уверена Ольга Богданова, руководитель проектов сети "Счастливый Взгляд", которая затрудняется оценить масштабы бедствия, но утверждает, что все известные марки подделываются, опять же - нанося вред глазам потребителей.

Эксперты индустрии предметов роскоши более скромны в подсчетах - по данным компании GhostData, лишь 20 процентов этого сегмента экономики в мире - поддельные. По данным BrandMonitor, российский рынок контрафактных люксовых товаров в 2020 году достиг 248 миллиардов рублей. Самые подделываемые категории - кроссовки (48 процентов), сумки и кошельки (36 процентов), джинсы (33 процента).

Чаще всего подделки покупают онлайн, и именно развитие электронной торговли больше всего стимулирует серый рынок

Чаще всего подделки покупают именно онлайн, и именно развитие электронной торговли сегодня больше всего стимулирует серый рынок. Покупая на маркетплейсе или на доске объявления товар, пользователь может думать, что берет новый или подержанный оригинальный товар, а не явную подделку, полагает Вячеслав Нечаев, руководитель проектов "ТИАР-Центра". Покупатель рискует, потому что онлайн ему предлагают товар значительно дешевле, чем в "живых" магазинах, уверен Дмитрий Коробицын, СЕО "Поставщик счастья".

Однако не только цена привлекает покупателей в фейках, уверена Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", - треть покупателей ищут именно копии, зная, что именно они выбирают. Такие условия диктует тренд на короткий цикл потребления, одноразовую моду, когда важно не качество, а его актуальность. Здесь, уверена Бодрова, вопрос культуры, со временем купить качественную вещь "без лейбла" станет престижнее и моднее, чем с ярлыком, но качеством и ценой значительно более низкими. Способствовать этому могут и сами производители - так производители товаров роскоши становятся с годами ближе к народу, более демократичными и массовыми, уточняет Заира Келигова, сооснователь сервиса Oskelly.

Решать же проблему надо начинать уже сегодня - по мнению Нечаева, необходимо на законодательном уровне вводить для маркетплейсов ответственность по отбору поставщиков на площадке, контролируя непопадание контрафактных товаров на площадки.

Кроме того, также необходимо ввести законодательную обязанность маркетплейсов отвечать на требования правообладателей по удалению с площадки поставщиков с контрафактным товаром. Так мы сможем перевести маркетплейсы со статуса "платформенного" посредника (как раньше работали агрегаторы такси) в ответственного игрока.

Кстати

Несомненно, главной причиной того, что россияне покупают подделки, является эффект показательного потребления, желание "казаться", а не "быть". Этот термин был ввведен социологом Торнстейном Вебленом еще в 1899 году в работе "Теория праздного класса". По мнению автора, людьми движет соперничество и они постоянно сравнивают свое потребление с потреблением других, определяя тем самым свое и чужое положение в обществе. Позже ряд экономистов доказали, что эффект показательного потребления больше распространен среди небогатых людей. Для многих из них такая игра и способ коммуникации делают вещи носителями информации об их владельцах.