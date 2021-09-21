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21.09.2021 17:13

К 2030 году в России будут перерабатывать 80 процентов улова

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 215(8566)
Рыбная промышленность пострадала от пандемии сильнее, чем многие другие отрасли, считают российские и зарубежные эксперты. Разрушились привычные логистические цепочки, закрылись важные рынки сбыта, и вообще - мир стал есть меньше рыбы. Но отрасль оказалась достаточно гибкой, чтобы перестроиться под новую реальность. Ее главными перспективами специалисты называют переработку, обновление рыболовного флота и развитие аквакультуры. Эти направления актуальны и для "рыбных" регионов Северо-Запада.
Рыба неизменно пользуется популярностью у россиян. Фото: Министерство информационной политики Мурманской области Рыба неизменно пользуется популярностью у россиян. Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
Рыба неизменно пользуется популярностью у россиян. Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

- Пандемия привела к сбоям в глобальной агропромышленной системе и сокращению объемов выпуска рыбной продукции, - отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков на международном рыбопромышленном форуме в Петербурге. - В мире впервые сократилось производство аквакультуры. Изменилась и структура потребления рыбы. Снизился спрос на свежую и охлажденную продукцию - в пик локдауна падение на отдельных рынках доходило до 90 процентов. При этом увеличилась доля производства и розничных продаж продукции длительного хранения.

Фото: Андрей Александров/РИА Новости
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По Северному бассейну пандемия ударила не так болезненно, как по Дальневосточному, замечают специалисты отрасли. На востоке главной проблемой стал закрывшийся из-за ограничений рынок Китая, который покупал львиную долю российского минтая. Если у нас многие вообще не считают его за годную рыбу, то в мире он пользуется большим спросом. Минтай идет на филе, сурими (сырье для крабовых палочек), продукцию фастфуда, есть спрос на икру и печень. В Поднебесной выстроили целую сеть перерабатывающих заводов для минтаевого сырья из России. После отказа китайцев эту рыбу стало буквально некуда девать.

Часть продукции отрасль смогла перенаправить в Южную Корею, Японию, Новую Зеландию и другие страны. Тем не менее, по данным президента ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака, потери рыбопромышленников оцениваются в 260 миллионов долларов.

Потеряли привычные рынки сбыта и рыбаки Северной Европы. Как рассказал министр рыболовства Фарерских островов Якоб Вестергорд, в пандемию упал спрос на рыбу со стороны предприятий общественного питания. Ее перестали закупать южноевропейские рестораны, упал рынок суши в Америке и Азии. Фарерские рыбаки стали поставлять больше продукции в супермаркеты - это не принесло больших прибылей, но позволило пережить трудное время.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Российская рыбная отрасль в целом прошла коронавирусный "стресс-тест" без серьезных потерь. Как сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, в 2020 году добыча водных биоресурсов составила пять миллионов тонн. Ожидается, что в этом году за счет лососевой путины она останется на таком же уровне. И если в других странах производство товарной аквакультуры упало, то в России оно подросло на 14 процентов - до 328 тысяч тонн. Прогноз на 2021-й - 360 тысяч тонн.

- Переработка рыбной продукции в условиях пандемии смогла сохранить небольшую, но все же тенденцию к росту - во многом благодаря строительству новых производственных мощностей. За последние три года введены в эксплуатацию 20 береговых заводов, в том числе шесть крупных перерабатывающих предприятий.

Также в море уже выходят первые суда с фабриками на борту, - подчеркнул министр.

С подачи Архангельской и Мурманской областей в этом году был принят федеральный закон, разрешающий переработку рыбы на судах прямо в море. Теперь инвесторы в раздумьях: во что лучше вкладываться - в морскую или береговую инфраструктуру? По мнению Ильи Шестакова, перспективны оба направления. Главное - перерабатывать, и чем ближе к месту вылова, тем лучше - чтобы не получилось, как с минтаем и Китаем.

Фото: Максим Коротченко
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- Минтаевый кризис подтвердил необходимость ускоренного развития рыбопереработки на территории России - как для насыщения внутреннего рынка, так и для более гибких поставок в другие страны. Самая главная задача в условиях продолжающейся пандемии - иметь возможность быстро переходить на разные продукты. Мы не говорим, что сейчас построим перерабатывающие мощности и будем 20 лет выпускать только филе.

При изменении конъюнктуры перейдем, к примеру, на сурими и другие виды разделанной продукции. Важно быть гибкими, чтобы иметь такую возможность, - считает руководитель федерального агентства по рыболовству.

В пандемию сократилось производство аквакультуры во всем мире, изменилась структура ее потребления

По расчетам ведомства, к 2030 году в России объем переработки рыбы возрастет с нынешних 25 процентов до 80 процентов.

Достичь этого помогут меры господдержки, которые сейчас совершенствуются - и тоже под новые реалии. Как пояснил Дмитрий Патрушев, для наращивания объемов добычи с 2022 года рыбакам, промышляющим в отдаленных районах, планируется предоставлять субсидии на приобретение топлива. Также подготовлен проект изменений в Налоговый кодекс, стимулирующий производство рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Обновление рыбодобывающего флота быстрее всего идет в Северном бассейне, который в итоге получит 26 новых судов. Помогает механизм инвестиционных квот, по которому всего в РФ строится пять судов, и на подходе еще 33. В итоге только промышленный флот Северного бассейна обновится на 80 процентов.

Что касается потребления рыбы, то оно будет расти, не сомневаются эксперты отрасли. Этому поспособствует другая сторона пандемии: люди стали больше думать о здоровье, а рыба - источник высокоценного белка.

Кстати

Пандемия обострила и еще одну проблему отрасли - кадровую. Это особенно ощутила на себе Архангельская область.

- Мы и прежде фиксировали дефицит квалифицированных кадров в рыбной промышленности, - сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский. - Но пандемия усугубила проблему: заболевание одного человека на судне требует стопроцентной смены экипажа. Кадровый дефицит стал нарастать. Поэтому мы решили сохранить Архангельский рыбопромышленный техникум, который фактически уже закрывался.

В этом нас поддержали Росрыболовство и Министерство образования и науки РФ.?Более того, уже принято решение о создании на базе этого учебного заведения высшей школы рыболовства и морских технологий, которая будет готовить кадры для всей отрасли.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Мурманская область

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