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21.09.2021 18:09

Как будет работать арктическая концессия

Текст: Марина Ледяева (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 215(8566)
У пяти регионов Северо-Запада появилась возможность решить проблемы с нехваткой инфраструктуры за счет арктической концессии, которую разработали по аналогии с дальневосточной. Этот механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) призван ускорить реализацию инфраструктурных проектов. Пока северные регионы только присматриваются к новой "опции": из 30 объектов, которые уже проходят оценку, только семь будут строиться или модернизироваться в Арктике, остальные - на Дальнем Востоке. Но эксперты считают, что именно на Севере концессию, как и другие формы ГЧП, ждет большое будущее.

- Реализация проектов на арктических территориях из-за их климатических и других особенностей требует значительных экономических и административных ресурсов, - отметил председатель Арктического экономического совета Евгений Амбросов в ходе дискуссии под эгидой Минвостокразвития РФ. - Зачастую одной из сторон сложно с этим справиться без поддержки и кооперации со всеми заинтересованными участниками. Государственно-частное партнерство позволяет аккумулировать усилия государства, бизнеса и общества по развитию северных территорий.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Потребность в создании новой инфраструктуры в Арктике особенно велика. Для масштабных проектов порой надо с нуля строить дороги, мосты, порты, объекты электро- и водоснабжения, подчеркивает управляющий директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Токарь. Людям, которые живут и работают в сложных климатических условиях, нужна качественная социальная и коммунальная инфраструктура.

- Далеко не всегда у инвестора и региона есть возможность построить такие объекты. Для снятия этих инфраструктурных ограничений по инициативе Минвостокразвития России был разработан такой механизм господдержки, как дальневосточная и арктическая концессия. Кроме того, для качественной проработки проектов запущен инвестиционный акселератор, - пояснил Алексей Токарь.

Подать заявку могут и компании, и субъекты РФ. В СЗФО новым механизмом могут воспользоваться Мурманская область и Ненецкий округ, которые полностью входят в Арктическую зону РФ, а также отдельные районы Архангельской области, Карелии и Коми. Большинство из них уже знакомы с классической концессией.

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Так, в Архангельске по этой схеме проходит реконструкция городской системы водоснабжения и водоотведения. Соглашение заключено на 49 лет, объем инвестиций - свыше 12 миллиардов рублей.

Концессионный механизм также использовался при строительстве автодороги Сыктывкар - Нарьян-Мар, объектов инфраструктуры морского порта Мурманск. По оценкам экспертов, Заполярье лидирует по числу проектов на принципах ГЧП: с их помощью там создали систему обработки и хранения отходов, центр репродуктивных технологий, построили крытый каток и другие объекты.

В новых проектах по созданию культурно-делового центра "Новый Мурманск" на базе недействующего судоремонтного завода и сетей электроснабжения для ТОР "Столица Арктики" также задействуют концессию.

Стандартные модели ГЧП не всегда отвечают потребностям арктических регионов — на Севере проектам требуется большее софинансирование со стороны государства

При использовании этого механизма частный партнер - концессионер - создает или реконструирует объект, а затем эксплуатирует его, объясняет представитель Центра стратегических разработок Александр Долгов. Как правило, концессионер оказывает какие-либо услуги: к примеру, модернизирует водопроводные сети и собирает плату за воду с потребителей. Другой стороной соглашения может выступать Российская Федерация, регион или муниципальное образование. При необходимости они оказывают поддержку концессионеру - например, возмещают часть понесенных затрат.

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Зачем понадобилось создавать особую - арктическую - концессию? Как отмечают эксперты, стандартные модели ГЧП не всегда отвечают потребностям арктических регионов. В частности, на Севере проектам требуется большее софинансирование со стороны государства.

- У арктической концессии есть свои особенности, - уточняет Алексей Токарь. - В первую очередь она направлена на компенсацию затрат по созданию инфраструктуры в объеме до ста процентов сметной стоимости. Для этого потребуется четкое обоснование бюджетной эффективности проектов. Затраты будут компенсироваться уже после ввода объекта в эксплуатацию - об авансировании речь не идет. При этом он должен быть рассчитан как минимум на десять лет работы.

Чаще всего на принципах государственно-частного партнерства в Арктике создаются крупные объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Такой формат помогает воплощать и передовые идеи в сфере энергетики - например, строить ветроэлектростанции. Еще одна особенность арктического ГЧП - большое число социальных проектов: школ, больниц, культурных и спортивных центров. Как правило, такие объекты не могут окупиться, поскольку не оказывают платных услуг, и тогда бюджетная компенсация особенно важна.

Рубль - от государства, десять - от бизнеса: такое соотношение вложений считается идеальным на мировом рынке ГЧП. По оценкам специалистов, в арктических регионах РФ, где его механизмы только развиваются, хорошим результатом будет и "рубль на два".

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Мурманская область СЗФО Ненецкий АО СЗФО Республика Коми СЗФО Карелия

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