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21.09.2021 13:57
Рубрика: Общество

Калининградцев попросили собрать желуди для Куршской косы

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: Валерий Сомкин Фото: Валерий Сомкин
Фото: Валерий Сомкин

Калининградский национальный парк "Куршская коса" объявил сбор семян черешчатого дуба - растения, очень важного для лесных экосистем косы. Желуди, которые калининградцы соберут по всему региону, высадят на территории нацпарка.

Фото: Валерий Сомкин/РГ
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Куршская коса - узкий песчаный полуостров, омываемый с одного берега Балтийским морем, с другого - Куршским заливом. Лесистый культурный ландшафт, образовавшийся в результате взаимодействия моря, ветра и деятельности человека, уникален.

Дуб черешчатый важен как для флоры, так и для фауны национального парка. Его плоды служат кормом для животных, а богатая минеральными веществами листва вносит серьезный вклад в формирование специфических лесных почв, создавая условия для жизни многих видов растений.

Желуди ждут с 21 сентября по 3 октября на контрольно-пропускном пункте на въезде на территорию косы. Их необходимо упаковать в картонные коробки. Семена дуба должны быть сухими, без внешних повреждений, чтобы из них можно было вырастить здоровые деревья.

Как пояснил заместитель директора нацпарка по воспроизводству, сохранению лесов и научной деятельности Александр Поплавский, желуди, собранные в рамках акции, перезимуют на косе. Для этого их особым образом прикопают в землю. Весной семена высадят в два лесных питомника, функционирующих на территории нацпарка. Затем через один-два года, когда желуди превратятся в полноценные саженцы, они займут свои места в лесах косы.

- Скорее всего, посадка будет происходить в прикорневой части косы, от Зеленоградска до поселка Лесной, - отмечает Александр Поплавский. - Там почвы более богатые, и саженцы хорошо приживаются. Каждому питомнику требуется по 50 килограммов желудей. Но если мы соберем больше, семена не пропадут. Их с удовольствием съедят копытные животные косы - лоси, олени, кабаны.

Работники нацпарка просят обратить внимание, что собирать в рамках акции следует только семена дуба черешчатого - исконного "жителя" Калининградской области. Желуди дуба красного, завезенного в Прибалтику из Северной Америки в декоративных целях, на косе высаживать нельзя.

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