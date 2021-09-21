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21.09.2021 17:19

На Северо-Западе проверят посты весогабаритного контроля

Текст: Светлана Цыганкова (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 215(8566)
В Вологодской области приступили к модернизации постов весогабаритного контроля. Это делается для сохранения трасс, отремонтированных в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Власти озаботились данной проблемой неспроста. В нынешнем году в регионе приведут в порядок 340 километров дорог, потратив беспрецедентную сумму - девять миллиардов рублей. Чтобы дороги служили дольше, решили ужесточить правила весового контроля, потому что их зачастую разбивают именно перегруженные фуры.

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Регион являлся пилотным по внедрению автоматической системы весогабаритного контроля транспортных средств. В Росавтодоре отметили: до проекта на трассах в Вологодской области выявляли более 150 тысяч нарушений в месяц, в среднем перегруз достигал 30 процентов. Но только за один год работы этих пунктов число нарушителей сократилось с 40 процентов до четырех от общего грузопотока.

Однако, как выяснилось, из шести постов исправно работают только три. Например, комплекс на трассе Тотьма - Никольск оказался недействующим. Причину озвучил заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Александр Максимов: из-за слабых пучинистых грунтов и аномально высоких температур образовалась колейность. Все это случилось из-за того, что дорогу строили военные сорок лет назад. Современных технологий тогда не было, основание просто выложили из бревен. Из-за этого датчики на трассе не могут фиксировать истинный вес транспорта. Данный пост пришлось отключить.

Подобная ситуация наблюдается и на автомобильной дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец в Череповецком районе. Здесь уже ведут работы по укреплению дорожного основания.

А вот на трассе Сокол - Харовск - Вожега совершенно другая проблема, там произошел сбой датчиков. Подрядная компания устраняет неполадки.

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Кроме того, региональные власти обратились в Росавтодор с просьбой модернизировать и скорректировать работу еще трех постов весогабаритного контроля, установленных на федеральных дорогах Вологодчины. Они до сих пор бездействуют.

Первые четыре пункта автоматического весогабаритного контроля установили и в Карелии. Они оборудованы информационными табло, на которые выводятся результаты взвешивания и замеров с указанием зафиксированных превышений. Пункты находятся на девятом километре дороги Шуйская - Гирвас, восьмом километре подъезда к Сегеже, 24-м километре автодороги Петрозаводск - Суоярви и 14-м километре подъезда к пограничному пункту пропуска "Сювяоро". По статистике республиканского минтранса, порядка 11,5 процента от общего потока грузовиков передвигается с превышением допустимых норм нагрузки на дорожное полотно. Водители идут на хитрости. Перед постом заклеивают номера автомобилей. Для них предпочтительнее заплатить небольшой штраф за нечитаемый номер, чем сотни тысяч - за перегруз.

К тому же дальнобойщики считают, что и техника не всегда правильно фиксирует вес, в том числе и из-за неровности полотна. А вручную никак не проверишь автоматические данные.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Дальнобойщики пожаловались на пункты весогабаритного контроля

В самом же министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии заявляют, что их главная задача - не собирать штрафы, а обеспечивать сохранность дорог. Деньги, которые удается получить, все равно не идут в сравнение с затратами на ремонт трасс. Штрафы могут достигать сотен тысяч рублей, а за ремонт одного километра придется заплатить десятки миллионов. Поэтому чиновники озабочены тем, как заставить водителей соблюдать правила и не разбивать дороги общего пользования.

За первый квартал 2021 года бюджет Ленинградской области пополнился почти на восемь миллионов рублей. Это компенсация причиненного ущерба региональным дорогам. Посты зафиксировали перевозку почти 23 тысяч тонн негабаритного груза. Владельцам транспортных средств выдали 551 специальное разрешение на провоз по региональным трассам крупногабаритного и сверхтяжелого груза.

Запрос на разрешение проезда обязаны оформлять владельцы автомобилей массой от 18 до 38 тонн и автопоездов массой от 28 до 44 тонн. Отдельно предусмотрен расчет допустимой нагрузки на каждую ось транспортного средства.

Прямая речь

Игорь Старыгин, генеральный директор Ассоциации РАДОР:

- В июне 2020 года внесены изменения в законодательство в части весогабаритного контроля транспортных средств. Они предусматривают в том числе цифровизацию процесса выдачи спецразрешений. Уже с 21 июля текущего года уполномоченные ведомства начали этим заниматься.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

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