Налоги для металлургов и производителей удобрений могут вырасти втрое

Министерство финансов РФ подготовило проект налоговой реформы, согласно которой налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) предполагается увеличить примерно в три раза и довести его до трех-пяти процентов выручки. Речь идет о том, чтобы с 2022 года ввести гибкую шкалу НДПИ и привязать ее к мировым расценкам. На Московском финансовом форуме 8 сентября глава министерства Антон Силуанов заявил, что изъятие ренты у нефтяной отрасли в нашей стране составляет от 70 до 80 процентов, в то время как у металлургов оно едва ли превышает один-шесть процентов. При этом рост мировых цен на металлургическую продукцию привел к баснословному росту доходов компаний, производящих металлы. Однако сверхдоходы металлургического бизнеса направляются в первую очередь не на развитие экономики, создание новых рабочих мест и развитие производства, а на выплату дивидендов, составляющих сотни миллиардов рублей. Например, в 2019 году НЛМК в виде дивидендов выплатил 104 миллиарда рублей. "Северсталь" также выплачивает в виде дивидендов весь свободный денежный поток.

На российском внутреннем рынке ситуация за два последних десятилетия существенно изменилась. Производство в сфере добычи ископаемых значительно выросло, а по отдельным направлениям рост стал кратным: производство минеральных удобрений увеличилось вдвое, а добыча золота увеличилась в три раза, отметил секретарь Ученого совета Санкт-Петербургского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Соснило. Если в 1999 году одна унция золота стоила менее 300 долларов, то в 2020 году средняя цена на золото превысила 1400 долларов, а под конец года - более 1800 долларов. Алюминий за то же время вырос в цене на 30 процентов - с 1360 до 1800 долларов за тонну, медь подорожала в четыре раза, уголь - в три раза, сталь - в четыре раза, минеральные удобрения также стали дороже в несколько раз. Мировой спрос на все основные группы металлов остается высоким и при переходе к новому экономическому циклу продолжит расти.

- Производители часто не стремятся внедрять инновационные технологии, которые могли бы повысить как качество полезных ископаемых, так и количество их извлечения, - считает эксперт. - Хотя потребность в этом очень велика, поскольку повышается сложность добычи полезных ископаемых, исчерпываются легкодоступные месторождения, не ведется системная геологоразведка.

Вокруг этой реформы развернулась острая дискуссия. Представители крупного бизнеса и ряд экспертов выступили с резкой критикой повышения НДПИ. По мнению аналитика КСП "Капитал" Михаила Беспалова, новые налоги могут снизить социальную активность бизнеса, замедлить развитие инфраструктуры в регионах, уменьшить стимулы для развития предприятий. Представители металлургической отрасли заявили, что рост налогов может привести к остановке низкорентабельных производств и следующему витку повышения цен на металл, особенно низкомаржинальный.

Государству следует отказаться от идеи изъятия сверхдоходов, уверен член бюро Научного совета Российской академии наук по проблемам защиты и развития конкуренции Андрей Тенишев. По его словам, вместо этого необходимо при участии бизнеса разработать программы модернизации отрасли и законодательно обязать компании вкладывать сверхприбыли в развитие. Поддержка бизнеса в конкуренции на глобальных рынках принесет эффект, в том числе в виде роста налоговых платежей.

Однако высказываются и иные мнения. Российский крупный бизнес к социальным программам относится как к способу повысить свой рейтинг "здесь и сейчас". А значит, речь идет не о систематических мероприятиях, а о разовых благотворительных акциях, считает младший научный сотрудник ИНИОН РАН Андрей Раренко. Это свидетельствует о том, что социальная ответственность российского бизнеса находится на начальном уровне. Например, в Мурманской области градообразующее предприятие вместо обеспечения занятости местного населения привлекает вахтовиков. Старт вахты начат 15 октября 2020 года. До конца 2021 года планируется набрать около 200 вахтовиков и в дальнейшем увеличивать их количество.

Получая в последние годы стабильную сверхприбыль, металлургические и химические компании давно и серьезно "экономят" на выплатах в казну

Получая в последние годы стабильную сверхприбыль, металлургические и химические компании давно и серьезно "экономят" на выплатах в казну. Налоговая нагрузка на них гораздо меньше, чем на другие предприятия несырьевого направления. Например, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в 2018 году металлурги выплачивали 18,2 процента, а химики - 16,8 процента валовой добавленной стоимости. При этом налоговая нагрузка предприятий, работающих в финансовой и информационной сферах, а также в производстве компьютеров и машин, составляет 30-40 процентов ВДС. Компании, добывающие углеводороды, и вовсе обложены НДПИ "по полной программе" - поступления из этого источника составляют около трети доходов федерального бюджета. При этом российская "нефтянка" в условиях гораздо более жесткой налоговой нагрузки сумела наладить производство топлива класса "евро-5", масел и других продуктов глубокой переработки, тогда как металлургические компании до сих пор в значительной степени выпускают первичное сырье и поставляют его на свои зарубежные заводы. По мнению банковских аналитиков, увеличение налогов для добывающих компаний вполне реально благодаря их высокой рентабельности по EBITDA, уровень которой может составлять 30-50 процентов.

При этом повышение НДПИ не коснется новых инвестиционных проектов добычи в Арктической зоне РФ. Законодательство предусматривает пятилетнюю отсрочку применения повышающего коэффициента для новых проектов. По словам ученых, это свидетельствует, что рост налоговой нагрузки не станет существенным ограничением для арктических инвестиций. Кроме того, региональные бюджеты АЗРФ за счет повышения НДПИ получат дополнительные доходы.

Представители металлургической и химической отраслей намерены в ближайшее время встретиться с первым вице-премьером Антоном Белоусовым, чтобы обсудить предстоящий рост налоговой нагрузки. Один из вариантов компромисса - зависимость уровня налога от того, куда поставляется металл. Если продукция идет на экспорт, налог становится выше. Если производитель работает на внутренний рынок, то ставка должна оставаться прежней.

P.S.

Из-за нежелания металлургических компаний перерабатывать отвалы теряется большое количество полезных компонентов руды. По данным исследования "Рациональное использование вторичных минеральных ресурсов в условиях экологизации и внедрения наилучших доступных технологий", в никелевой подотрасли накопилось более 300 миллионов тонн шлаков, из которых более 100 миллионов тонн - на Кольском полуострове. Содержание в них цветных металлов оценивается в сумму более десяти миллиардов долларов. Переработка одного миллиона тонн отвальных шлаков в год позволила бы произвести на Кольском полуострове сырье для получения 100 тысяч тонн магния.