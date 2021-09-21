Проблема утилизации медотходов в период пандемии обострилась

Мы не удивляемся, когда читаем сообщения о найденных на несанкционированных свалках, в мусорных баках во дворах медицинских отходах. Равно как и о сжигании медотходов без должного обезвреживания. Сразу несколько таких случаев было зафиксировано и на территории Ленобласти, и в Петербурге. Так что необходимость в четкой системе переработки давно назрела. Нужны дополнительные законодательные меры. Об этом говорилось на совещании в комитете по аграрной политике Совета Федерации, где было предложено ввести систему лицензирования для организаций, занимающихся переработкой столь опасных отходов, как медицинские. А в Петербурге представители депутатского корпуса выдвинули инициативу о расширении применения одной из технологий обработки медотходов - с помощью комплекса автоклавирования.

Как пояснил Владимир Балашов, эксперт по проблеме медицинских отходов, по сути, переработка медотходов делится на два блока: децентрализованное и централизованное обращение с ними. В децентрализованном варианте медучреждения имеют собственную установку для обеззараживания и обезвреживания (то есть предметы должны быть изменены, например измельчены, настолько, что повторное их использование априори исключалось). Соответственно, учреждение должно иметь необходимые для этого мощности, специальное оборудование, специалистов, которые на нем работают. Централизованная схема предполагает выполнение этого операторами, оказывающими услуги по обработке медотходов.

-Частая схема: оператор предлагает минимальную цену, реальный объем медотходов занижается, сведения об их морфологии искажаются. В результате опасные отходы принимаются на обеззараживание и обезвреживание по цене даже ниже себестоимости процесса. Так что удивляться тому, что отходы вывозятся в лес или сжигаются в обычной печи, не приходится, - отмечает Елена Есина, член Общественного совета при Минприроды РФ.

При централизованной схеме доступ к аукционам по госзакупкам имеют практически любые компании, которые имеют официальные документы, зарегистрированы как юрлица, располагают электронной цифровой подписью. Казалось бы, все просто: победил в конкурсе - и занимаешься медицинскими отходами. Но факты оказания некачественных услуг (тот же вывоз шприцов-бинтов и прочего на обычные свалки) свидетельствуют о том, что некоторые компании не исполняют возложенных на себя обязательств, не понимают, что данный вид отходов относится к опасным, что это не картонные упаковки из-под печенья и не пластик из-под салата.

- Нужно вводить лицензирование на право обращения с медицинскими отходами. Их микробиологическая опасность может быть очень велика. Переработка требует специального оборудования, площадей, квалифицированных кадров, специального транспорта, - подчеркнул Семен Гордышевский, председатель совета ОО "Экологический союз".

Данный вид отходов относится к опасным, это не картонные упаковки и не пластик из-под печенья

Также экологи ратуют за перевод аукционов в квалифицированные конкурсы, на которых все-таки будет проверяться, какими мощностями по работе с медицинскими отходами обладает тот или иной оператор.

Что касается самих технологий переработки, то их на сегодняшний день несколько. Одна из них - с помощью уже имеющегося в Санкт-Петербурге инновационного комплекса, работающего на основе технологии автоклавирования и способного обеззараживать и обезвреживать опасные медотходы, получая на выходе уже отходы 5-го класса опасности, то есть безопасные. Теоретически комплекс может обработать все медотходы города, мощности позволяют. Однако не все экологи согласны, что именно вариант актоклавирования - самый лучший для всех категорий медотходов. Пока что, по оценкам специалистов, метод автоклавирования используется менее чем для трети медотходов.

- Сложность в том, что медицинские отходы нужно разделять по категориям, в зависимости от их опасности. После такого разделения приходится каждую категорию медотходов перерабатывать разными способами. Между тем почти все они, даже биологическая их часть, являются органическими. Полимеры и бумага - тоже органика, соединения углерода. Один из безопасных и безотходных методов переработки углеродосодержащих соединений - это пирогазификация. Технологий пирогазификации множество, но суть одна - нагрев без доступа кислорода жаропрочного реактора с содержащимися в нем отходами до температуры термического разложения содержимого. В результате в реакторе образуются горючие газы (метан, водород и другие), которые потом при охлаждении превращаются в жидкое моторное топливо. Зольный осадок является инертным и безопасным эпидемиологически и экологически, - поясняет Юрий Шевчук, председатель общественной организации "Северо-Западный Зеленый крест".

Экологи полагают, что привлечение внимания государственных органов и общественности к проблеме медицинских отходов, обострившейся в пандемию, даст возможность прийти к разумному решению и принять законодательные акты, жестко регламентирующие эту отрасль переработки. Чтобы с рынка полностью ушли недобросовестные "утилизаторы", предпочитающие сжигать медицинские отходы в железных бочках, вместо того чтобы закупить нормальное оборудование.

Прямая речь

Владимир Балашов, эксперт по проблеме медицинских отходов:

- В медицинских учреждениях маски как элемент медотходов должны обеззараживаться. Что касается обычных граждан, то да, они выбрасывают маски в урны, в мусорные баки, на газоны и в прочие места. И маски (если их носил человек, больной инфекционным заболеванием, не только коронавирусом, но и туберкулезом и прочими недугами) становятся источником потенциального заражения. Маску может поднять ребенок. Но юридически нельзя обязать граждан обеззараживать маски и только потом их выбрасывать. Это вопрос личной ответственности. Рекомендую дома замачивать использованные маски в дезинфицирующем средстве на основе, например, хлора и уже потом бросать в мусор.