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21.09.2021 18:36
Рубрика: Экономика

При какой температуре можно жаловаться на холод в садиках и школах

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу опубликовал памятку о температурном режиме для учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты. Если столбик термометра оказывается ниже допустимой отметки, то можно смело жаловаться.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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В частности, в детских садах в игровых комнатах не должно быть холоднее 21 градуса по Цельсию. Но при этом, если температура выше 23 градусов, то это тоже плохо, можно писать жалобу.

В спальных группах детсадов допустимая температура составляет 19-20 градусов.

В школах температура воздуха в кабинетах и учебных помещениях может варьироваться от 18 до 24 градусов. А в больницах допустимый диапазон - 20-26 градусов.

Свой температурный режим установлен и для домов престарелых и интернатах для инвалидов. В жилых комнатах температура воздуха может составлять 20-22 градуса.

Стоит отметить, что в жилых домах в отопительный сезон температура, согласно ГОСТу 30494-2011, должна составлять 18-24 градуса. Это та температура, которая обеспечивается системами отопления. В то же время, индивидуальных предпочтений ГОСТы не касаются, никто не запрещает гражданам использовать обогреватели, чтобы поднять температуру выше нормы или же жить всю осень и зиму с распахнутыми окнами. Но в социальные учреждения температурные режимы обязаны соблюдать неукоснительно.

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