Суд посчитал кражей сбор крыжовника на чужом огороде

Новости

ЕС ждет разъяснений от США по оборонному контракту Франции 20.09.2021
Чистая прибыль российских банков идет на рекорд 20.09.2021
Две российские винодельни оказались в топ-50 лучших в мире 20.09.2021
Пентагон сообщил об уничтожении в Сирии известного террориста беспилотником 20.09.2021
"Газпром" на неделю остановит газопровод "Сила Сибири" 20.09.2021
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы 20.09.2021
В Нью-Йорке в школах будут проводить еженедельные тесты на COVID-19 20.09.2021
В США из-за стрельбы эвакуировали школу, продолжается поиск стрелка 20.09.2021
Фальков: Очные занятия в Пермском университете возобновятся через неделю 20.09.2021
США не откажутся от сделки по АПЛ с Австралией, несмотря на демарши Парижа 20.09.2021
СМИ: Проведение очередной встречи нормандской четверки проблематично 20.09.2021
Врачи назвали лучший способ борьбы с экстремальным ожирением 20.09.2021
Эксперт: Россия может стать "зеленой" энергетической державой 20.09.2021
В США неизвестный устроил стрельбу в школе: двое ранены 20.09.2021
До 1 466 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20.09.2021
На фасаде "Ельцин центра" зажгли свечу в память о погибших в Перми 20.09.2021
Юбилейный тяжеловес сошел с конвейера прославленного БЕЛАЗа 20.09.2021
ЦБ: Кредитование населения в августе 2021 года ускорилось 20.09.2021
Вильфанд призвал не пугаться осенних прогнозов погоды 20.09.2021
Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми 20.09.2021
Первая нулевая ничья сезона в РПЛ зафиксирована в матче "Урал" - "Локомотив" 20.09.2021
США с ноября станут требовать полной вакцинации от въезжающих 20.09.2021
ЦСКА и "Спартак" объявили составы на дерби 20.09.2021
"Газпром" отправил в Турцию рекордный объем газа 20.09.2021
В Казани появился стихийный мемориал по жертвам трагедии в Перми 20.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21.09.2021 00:05
Рубрика: Происшествия

Суд посчитал кражей сбор крыжовника на чужом огороде

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
Суд в Вологодской области оштрафовал 40-летнего Алексея Б., решившего заработать на выпивку сбором крыжовника. Загвоздка в том, что хозяева кустов не подозревали о трудовом порыве гражданина.

"При рассмотрении дела установлено, что вечером 12 июля 2021 года около 20.00 Б. собрал с кустов на приусадебном участке С. в д. Нигино Никольского района 10 литров крыжовника и продал их, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Таким образом, он совершил мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 1000 рублей, путем кражи".

Фото: РИА Новости
Глава дачного поселка отправлена в колонию за навязывание дачникам платежей

За мелкое хищение наказывают по КоАП. Мировой судья назначил гражданину наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Мужчина пояснил, что продал крыжовник соседки, чтобы заработать на спиртное. Конечно, собрать ягоды это труд. Однако трудиться в чужом огороде без согласия хозяев самое настоящее воровство. Это должны понимать все, кого манят чужие ягоды за забором. Если совсем строго по закону, то мужчина должен возместить еще и вред: вернуть соседке десять литров крыжовника (можно купить на рынке). Или заплатить деньгами, будто бы он не собрал тайком, а пришел и купил. Но хозяева вправе и простить гостя, закрыв глаза на убытки. Как поступить - их дело. Их огород - их правила.

А все посторонние в любом случае обязаны соблюдать неприкосновенность чужих грядок и кустов. Закон простой: не выращивал - не тронь. Иначе - штраф.

Мужчина собрал 10 литров крыжовника в огороде соседки и продал, чтобы купить выпивку

Например, жительница Вологды 55-летняя Елена С. похитила с края капустного поля вблизи деревни Шоломово Сосновского сельского поселения 14 кочанов общей массой 36 килограммов. Этим она причинила ущерб сельхозкооперативу на общую сумму 540 рублей: посчитали по 15 рублей за килограмм. То есть кооператив за краденую капусту цену не заломил. Однако кража есть кража.

"Сотрудникам полиции вологжанка пояснила, что в тот день была чудесная погода, и она решила съездить на природу за вдохновением, так как она рисует картины и мастерит поделки. Проезжая рядом с капустным полем, она увидела лежащие на обочине дороги кочаны капусты. Решив, что капуста ничья, она погрузила их в свою машину и уехала",- рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

1000 рублей - такие штрафы назначены жителям Вологодской области за хищение 10 литров крыжовника (в одном случае) и 15 кочанов капусты (в другом)

Пора бы уже всем художникам понять, что ничьей капусты в поле не бывает. Рисовать ее можно, срисовать, то есть приделать ноги, нельзя. Чтобы женщина получше запомнила это правило, мировой судья признал вологжанку виновной в совершении правонарушения и назначил ей административный штраф в размере 1000 рублей. Если же художница захочет второй раз взять "ничейную" капусту или гражданин опять пойдет по соседские ягоды, наступит уже уголовнаая ответственность. В УК для повторных мелких хищений есть отдельная статья.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Гол Заболотного принес ЦСКА победу в матче со "Спартаком"
Обезвредивших студента с ружьем сотрудников ДПС представят к госнаградам
Памфилова: На выборах меньше нарушений, чем когда бы то ни было
ВС запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных
Как не стать жертвой мошенника на сайте знакомств
Верховный суд России защитил право человека на самооборону