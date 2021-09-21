Суд посчитал кражей сбор крыжовника на чужом огороде

Суд в Вологодской области оштрафовал 40-летнего Алексея Б., решившего заработать на выпивку сбором крыжовника. Загвоздка в том, что хозяева кустов не подозревали о трудовом порыве гражданина.

"При рассмотрении дела установлено, что вечером 12 июля 2021 года около 20.00 Б. собрал с кустов на приусадебном участке С. в д. Нигино Никольского района 10 литров крыжовника и продал их, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Таким образом, он совершил мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 1000 рублей, путем кражи".

За мелкое хищение наказывают по КоАП. Мировой судья назначил гражданину наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Мужчина пояснил, что продал крыжовник соседки, чтобы заработать на спиртное. Конечно, собрать ягоды это труд. Однако трудиться в чужом огороде без согласия хозяев самое настоящее воровство. Это должны понимать все, кого манят чужие ягоды за забором. Если совсем строго по закону, то мужчина должен возместить еще и вред: вернуть соседке десять литров крыжовника (можно купить на рынке). Или заплатить деньгами, будто бы он не собрал тайком, а пришел и купил. Но хозяева вправе и простить гостя, закрыв глаза на убытки. Как поступить - их дело. Их огород - их правила.

А все посторонние в любом случае обязаны соблюдать неприкосновенность чужих грядок и кустов. Закон простой: не выращивал - не тронь. Иначе - штраф.

Мужчина собрал 10 литров крыжовника в огороде соседки и продал, чтобы купить выпивку

Например, жительница Вологды 55-летняя Елена С. похитила с края капустного поля вблизи деревни Шоломово Сосновского сельского поселения 14 кочанов общей массой 36 килограммов. Этим она причинила ущерб сельхозкооперативу на общую сумму 540 рублей: посчитали по 15 рублей за килограмм. То есть кооператив за краденую капусту цену не заломил. Однако кража есть кража.

"Сотрудникам полиции вологжанка пояснила, что в тот день была чудесная погода, и она решила съездить на природу за вдохновением, так как она рисует картины и мастерит поделки. Проезжая рядом с капустным полем, она увидела лежащие на обочине дороги кочаны капусты. Решив, что капуста ничья, она погрузила их в свою машину и уехала",- рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

1000 рублей - такие штрафы назначены жителям Вологодской области за хищение 10 литров крыжовника (в одном случае) и 15 кочанов капусты (в другом)

Пора бы уже всем художникам понять, что ничьей капусты в поле не бывает. Рисовать ее можно, срисовать, то есть приделать ноги, нельзя. Чтобы женщина получше запомнила это правило, мировой судья признал вологжанку виновной в совершении правонарушения и назначил ей административный штраф в размере 1000 рублей. Если же художница захочет второй раз взять "ничейную" капусту или гражданин опять пойдет по соседские ягоды, наступит уже уголовнаая ответственность. В УК для повторных мелких хищений есть отдельная статья.