В Калининграде появился первый в России памятник Гофману

Первый в России памятник Эрнсту Теодору Амадею Гофману открыли в Калининграде. Бронзовую скульптуру установили на территории областного историко-художественного музея - в том самом районе, где создатель Щелкунчика, Крошки Цахеса и Кота Мурра провел свои детские и юношеские годы.

Гофман родился в Кенигсберге (ныне Калининград), там же окончил университет, создал свои первые литературные, живописные и музыкальные произведения. Дом на Французской улице, где жил великий сказочник, не сохранился, сейчас на этом месте стоит камень с памятным знаком. А вот памятника Гофману не было ни в Кенигсберге, ни в современном Калининграде.

Несправедливость помог исправить петербургский художник Дмитрий Новаков. Над бюстом сказочника в глине он трудился пять лет. Мастерская располагалась в мансардном помещении на седьмом этаже, лифта не было, в итоге полтонны глины художник поднял на седьмой этаж "на себе". Однако трудности Дмитрия не остановили - напротив, он усмотрел в ситуации некий символизм. Ведь и Гофман во время скитаний по Германии прожил несколько лет в мансарде.

Скульптура отливалась в Санкт-Петербурге, в Калининград ее доставили самолетом. Пока памятник будет стоять в фойе музея. А затем, после разработки архитектурного решения, его установят на улице.