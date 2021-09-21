В петербургском СИЗО "Кресты" умер обвиняемый

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по факту смерти человека, содержавшегося в камере Следственного изолятора №1 (известен как "Кресты" - прим. ред.), который расположен в Колпино.

Как сообщают в ведомстве, предстоит изучить обстоятельства произошедшего, причины смерти и условия содержания скончавшегося обвиняемого. По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц СИЗО-1 - в том числе, в части обеспечения безопасности для тех, кто здесь находится.

Согласно данным РИА Новости со ссылкой на источник в Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти, это произошло 19 сентября. Мужчина 1984 года рождения был обнаружен в своей камере без признаков жизни. Прибывшая на место реанимационная бригада констатировала смерть.