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21.09.2021 13:10
Рубрика: Власть

В Псковской дивизии ВДВ сформировали третий десантно-штурмовой полк

Текст: Ульяна Вылегжанина

Псковское соединение воздушно-десантных войск усилили еще одним десантно-штурмовым полком, который стал третьим в составе дивизии. Об этом сообщает ИНТЕРФАКС-АВН со ссылкой на Минобороны РФ.

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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По данным военного ведомства, полк был восстановлен в составе Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения с 1 декабря 2018 года, а с 1 сентября 2021 года он был полностью сформирован до полного штата.

В Псковскую десантно-штурмовую дивизию прибыл командующий ВДВ Андрей Сердюков. Он проведет мероприятия, посвященные вводу в строй полностью сформированного 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского Краснознаменного полка.

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