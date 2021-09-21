В Псковской дивизии ВДВ сформировали третий десантно-штурмовой полк

Псковское соединение воздушно-десантных войск усилили еще одним десантно-штурмовым полком, который стал третьим в составе дивизии. Об этом сообщает ИНТЕРФАКС-АВН со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, полк был восстановлен в составе Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения с 1 декабря 2018 года, а с 1 сентября 2021 года он был полностью сформирован до полного штата.

В Псковскую десантно-штурмовую дивизию прибыл командующий ВДВ Андрей Сердюков. Он проведет мероприятия, посвященные вводу в строй полностью сформированного 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского Краснознаменного полка.